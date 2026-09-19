تولید پوشاک عفیفانه اقدام مؤثر فرهنگی است

حجت‌الاسلام علی رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مقوله عفاف و حجاب، اظهار کرد: حجاب مسئله‌ای فرهنگی و اعتقادی است و طبیعتا اثرگذاری در این حوزه نیازمند استمرار و برنامه‌ریزی در طول زمان است.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه نهاد آموزش و پرورش در پرورش نسل جدید، گفت: آموزش و پرورش به عنوان نهادی که رسالت تربیت دانش‌آموزان را بر عهده دارد نقش بی‌بدیلی در این حوزه ایفا می‌کند.

رئیس تبلیغات اسلامی کبودراهنگ ادامه داد: اولویت نخست ما این است که معلمان، مدیران و مربیان مدارس به عنوان کارگزاران اصلی این عرصه آموزش‌های تخصصی لازم را دریافت کنند تا بتوانند رسالت و عهد خود را در تعلیم و تربیت به درستی احیا کنند.

وی با بیان اینکه راهبرد اصلی باید بر پایه آموزش، تسهیل‌گری و تشویق باشد، تاکید کرد: فعالان حوزه آموزش و پرورش باید با روش‌های نوین جذب و اقناع آشنا شوند تا بتوانند با افرادی که در این زمینه دچار ضعف آگاهی هستند، ارتباط موثری برقرار کنند و تاکید ما بر این است که مقوله حجاب نباید به یک موضوع امنیتی تقلیل یابد بلکه باید با ظرافت‌های کار فرهنگی پیش برود.

فضای مجازی میدان اصلی نبرد فرهنگی

حجت الاسلام رستمی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر غفلت‌های احتمالی در حوزه آموزش و پرورش بر وضعیت کنونی نسل جوان گفت: نمی‌توان تنها آموزش و پرورش را در این زمینه دخیل دانست و باید واقع‌بین بود چراکه امروز فضای مجازی بیشترین اثرگذاری را بر نسل جوان و حتی خانواده‌ها دارد.

وی ادامه داد: زمانی که نسل جدید در فضای مجازی سپری می‌کند شاید ۲ برابر زمان حضور در محیط مدرسه و اجتماع باشد، بنابراین ساماندهی فضای مجازی و تولید محتوای غنی باید اولویت اصلی دستگاه‌های فرهنگی باشد.

رئیس تبلیغات اسلامی کبودراهنگ افزود: برای حضور موفق در این عرصه دستگاه‌ها باید هم از تخصص کافی برخوردار باشند و هم با استفاده از پشتوانه مشارکت‌های مردمی نسبت به تولید محتوا اقدام کنند تا بتوانیم فضای مجازی را با محتوای مناسب پوشش دهیم.

حجاب با بخشنامه نهادینه نمی‌شود

وی در خصوص رویکرد تقنینی در مقابل رویکرد فرهنگی برای گسترش حجاب، تصریح کرد: اولویت همواره باید کار فرهنگی باشد چراکه حجاب یک مسئله دینی است و هر مسلمان نسبت به آن تکلیف شرعی دارد و اگر مردم با حدود و احکام شرعی بهتر آشنا شوند و نسبت به آن حساسیت پیدا کنند نیازی به تکیه صرف بر قانون و بخشنامه نخواهد بود و معتقدم صرف بخشنامه و الزام قانونی بدون پشتوانه اعتقادی درباره حجاب پیشرفت چندانی در پی نخواهد داشت.

حجت الاسلام رستمی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظارت بر تولید پوشاک و برگزاری نمایشگاه‌های مد و لباس تاکید کرد و افزود: نباید از ذائقه و جذابیت‌های مد در جامعه عقب بمانیم.

وی تاکید کرد: تولید پوشاک عفیفانه با رعایت استانداردهای روز، رنگ‌بندی مناسب، سلیقه و نوع دوخت اقدامی بسیار اثرگذار است که اهمیت آن کمتر از سایر اقدامات فرهنگی نیست و اگر جذابیت‌های لازم را در پوشش‌های اسلامی ایجاد کنیم به‌طور طبیعی گرایش به سمت حجاب نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس تبلیغات اسلامی کبودراهنگ در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده، خاطرنشان کرد: برای برداشتن گام‌های موثر در این حوزه نیازمند همدلی تمام دستگاه‌های فرهنگی و غیرفرهنگی از جمله اصناف هستیم و همراهی همه نهادها و صنوف لازمه اصلی موفقیت در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است که با این وحدت رویه به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.