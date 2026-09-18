امام جمعه گرمسار: مدارس به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلیرضا آرامی در خطبههای نماز جمعه این هفته گرمسار که در مصلای این شهرستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: همه ما مرهون و مدیون خون شهدا هستیم.
وی با بیان اینکه همه باید در همه حال قدردان خانوادههای شهدا باشیم، افزود: هرچه داریم، از مجاهدتهای شهدا و خانوادههای آنان است.
دفاع مقدس؛ اوج همبستگی ملت ایران
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه دفاع مقدس اوج همبستگی و انسجام ملت ایران اسلامی در برابر دشمنان بود، ابراز کرد: مردم ما نشان دادند که ایستادگی را بلد هستند و تا به امروز بر آرمانهای خود ایستادهاند.
آرامی همچنین با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس، افزود: مدیران مدارس فضای معنوی هفته دفاع مقدس را در روزهای آغاز سال تحصیلی ایجاد کنند.
وی خواستار توجه آموزش و پرورش به فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین وصیتنامههای شهدا شد و گفت: یکی از تأکیدات همیشگی شهدا، موضوع حجاب و عفاف است.
تأکید بر ترویج عفاف و حجاب در مدارس
امام جمعه گرمسار بر ضرورت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مدارس شهرستان تأکید کرد و گفت: مدیران مدارس باید به ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در محیطهای آموزشی توجه داشته باشند.
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