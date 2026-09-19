به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از منابع مسئول گزارش داد، چند کشور اروپایی پیش بینی کرده اند محموله های موشکی و پدافند هوایی سفارشی خود را از آمریکا با تأخیر دریافت کنند چرا که این کشور بخش زیادی از مهمات خود را در جریان جنگ علیه ایران مصرف کرده است.

بر اساس این گزارش، آمریکا به هم پیمانان خود ابلاغ کرده که احتمالا این تأخیر در تحویل محموله های تسلیحاتی به ۵ سال برسد چرا که این کشور در حال بازسازی ذخایر از دست رفته خود است.

پیشتر وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان آمریکایی و مسئولان کشورهای منطقه گزارش داد که نظامیان آمریکایی برای مقابله با یک حمله ایران ۶۰ الی ۷۰ موشک از نوع پاتریوت و بیش از ۱۲ موشک تاد شلیک کردند.

بر اساس این گزارش، ایران در جریان حمله مرگبار خود به پایگاه آمریکا در اردن تنها ۲۰ موشک بالستیک شلیک کرد اما آمریکا برای مقابله با این حمله مجبور شد بیش از ۸۰ موشک شلیک کند و در نهایت نیز موشک های ایرانی به پایگاه آمریکا اصابت کردند.

در این گزارش آمده است، برای دفع حمله ایران، آمریکا مجبور شد به اندازه مصرف یک هفته خود طی جنگ، از موشک های رهگیری استفاده کند. حملات ایران از طریق استفاده از موشک ها و مسیرهای مختلف، سرهای جنگی و مانور این موشک ها پیچیده تر شده و لایه های پدافندی آمریکا را سرگردان کرده است.