سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از مشاهده هلیا به‌همراه سه توله خبر داد و گفت: دو توله دیگر هنوز رؤیت نشده‌اند و وضعیت آن‌ها نامشخص است.

وی با اشاره به پایش‌های حدود دو هفته اخیر در این منطقه اظهار کرد: در آخرین مشاهده، هلیا به همراه سه توله در حال حرکت به سمت جنوب (محدوده توران) دیده شد، اما پس از آن دوباره به سمت شمال بازگشت و همچنان با همان سه توله در منطقه ثبت شده است.

سرنوشت نامعلوم دو توله دیگر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان افزود: درباره دو توله دیگر گزینه‌های مختلفی مطرح است و احتمال دارد از مادر جدا شده و به‌صورت مستقل در طبیعت به زندگی ادامه دهند، اما هنوز هیچ نتیجه قطعی در این‌باره وجود ندارد و پایش‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به جایگاه یوزپلنگ آسیایی گفت: این گونه یکی از مهم‌ترین گونه‌های در معرض انقراض کشور و از مهم‌ترین گربه‌سانان جهان است که پراکنش آن در چهار استان کشور از جمله سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی مشاهده می‌شود و حفاظت از آن نیازمند برنامه‌ریزی ویژه و مستمر است.

او خشکسالی، چرای مفرط دام، حضور سگ‌های گله، قاچاق توله‌ها و کاهش طعمه را از مهم‌ترین تهدیدهای زیستگاه یوز عنوان کرد و افزود: در کنار این عوامل، تخریب زیستگاه توسط شتر و کمبود منابع آبی نیز وضعیت را برای بقای این گونه دشوار کرده است و تهدید شتر مهم ترین در زیستگاه است.

اقدامات حفاظتی و مشارکت جوامع محلی

به گفته وی، اقداماتی از جمله آگاه‌سازی جوامع محلی، تقویت مشارکت مردمی، مدیریت چرا، خرید پروانه‌های چرای دام و توسعه گردشگری پایدار در برخی مناطق انجام شده است، اما همچنان نیاز به تقویت این اقدامات وجود دارد.

ایمن‌سازی جاده عباس‌آباد و تلفات جاده‌ای یوزها

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به تلفات بالای یوز در محور عباس‌آباد گفت: طی سال‌های گذشته اقدامات مختلفی از جمله محدودیت سرعت، نصب روشنایی و اجرای بخشی از فنس‌کشی انجام شده، اما این اقدامات کامل نیست و همچنان خطر تصادف یوزها با خودروها وجود دارد.

وی همچنین به مرکز تکثیر یوز آسیایی در توران اشاره کرد و گفت: در این مرکز شش فرد یوز (یک نر و پنج ماده) نگهداری می‌شوند و اقدامات برای استانداردسازی و توسعه فضای نگهداری در حال انجام است تا شرایط مناسب‌تری برای زادآوری فراهم شود.