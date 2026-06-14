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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

«هلیا» دوباره دیده شد؛ سرنوشت دو توله در هاله‌ای از ابهام

«هلیا» دوباره دیده شد؛ سرنوشت دو توله در هاله‌ای از ابهام

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از مشاهده یوزپلنگ ماده «هلیا» به همراه سه توله در محدوده یوزکنام خبر داد.

سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از مشاهده هلیا به‌همراه سه توله خبر داد و گفت: دو توله دیگر هنوز رؤیت نشده‌اند و وضعیت آن‌ها نامشخص است.

وی با اشاره به پایش‌های حدود دو هفته اخیر در این منطقه اظهار کرد: در آخرین مشاهده، هلیا به همراه سه توله در حال حرکت به سمت جنوب (محدوده توران) دیده شد، اما پس از آن دوباره به سمت شمال بازگشت و همچنان با همان سه توله در منطقه ثبت شده است.

سرنوشت نامعلوم دو توله دیگر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان افزود: درباره دو توله دیگر گزینه‌های مختلفی مطرح است و احتمال دارد از مادر جدا شده و به‌صورت مستقل در طبیعت به زندگی ادامه دهند، اما هنوز هیچ نتیجه قطعی در این‌باره وجود ندارد و پایش‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به جایگاه یوزپلنگ آسیایی گفت: این گونه یکی از مهم‌ترین گونه‌های در معرض انقراض کشور و از مهم‌ترین گربه‌سانان جهان است که پراکنش آن در چهار استان کشور از جمله سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی مشاهده می‌شود و حفاظت از آن نیازمند برنامه‌ریزی ویژه و مستمر است.

او خشکسالی، چرای مفرط دام، حضور سگ‌های گله، قاچاق توله‌ها و کاهش طعمه را از مهم‌ترین تهدیدهای زیستگاه یوز عنوان کرد و افزود: در کنار این عوامل، تخریب زیستگاه توسط شتر و کمبود منابع آبی نیز وضعیت را برای بقای این گونه دشوار کرده است و تهدید شتر مهم ترین در زیستگاه است.

اقدامات حفاظتی و مشارکت جوامع محلی

به گفته وی، اقداماتی از جمله آگاه‌سازی جوامع محلی، تقویت مشارکت مردمی، مدیریت چرا، خرید پروانه‌های چرای دام و توسعه گردشگری پایدار در برخی مناطق انجام شده است، اما همچنان نیاز به تقویت این اقدامات وجود دارد.

ایمن‌سازی جاده عباس‌آباد و تلفات جاده‌ای یوزها

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به تلفات بالای یوز در محور عباس‌آباد گفت: طی سال‌های گذشته اقدامات مختلفی از جمله محدودیت سرعت، نصب روشنایی و اجرای بخشی از فنس‌کشی انجام شده، اما این اقدامات کامل نیست و همچنان خطر تصادف یوزها با خودروها وجود دارد.

وی همچنین به مرکز تکثیر یوز آسیایی در توران اشاره کرد و گفت: در این مرکز شش فرد یوز (یک نر و پنج ماده) نگهداری می‌شوند و اقدامات برای استانداردسازی و توسعه فضای نگهداری در حال انجام است تا شرایط مناسب‌تری برای زادآوری فراهم شود.

کد مطلب 6859667
محدثه رمضانعلی

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