به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برنامههای هفته وحدت کردستان با اشاره به اهمیت این مناسبت اظهار کرد: هفته وحدت ابتکاری ارزشمند برای تبدیل تفاوت دیدگاهها درباره تاریخ میلاد پیامبر اکرم(ص) به فرصتی برای همگرایی و انسجام مسلمانان است.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب هستیم و برنامههای هفته وحدت باید بتواند این وحدت را از سطح شعار به عرصه عمل و زندگی اجتماعی مردم منتقل کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به برگزاری چهارمین دوره مهمانی امت احمد در استان بیان کرد: هدف اصلی از طراحی این برنامه، خارج کردن موضوع وحدت از قالب نشستهای محدود و نخبگانی و آوردن آن به میان مردم است؛ به گونهای که مردم هم مخاطب و هم کنشگر اصلی برنامه باشند.
رازیانی ادامه داد: مهمانی امت احمد باید با مشارکت اقوام، مذاهب و گروههای مختلف مردمی برگزار شود و همه ظرفیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی استان در آن به میدان بیاید.
وی با بیان اینکه تجربه سالهای گذشته نشان داده است مردم ظرفیت بالایی برای مشارکت در برنامههای وحدتآفرین دارند، گفت: سال گذشته بیش از ۹۰ درصد فعالیتهای مهمانی امت احمد با مشارکت مستقیم مردم انجام شد و امسال نیز تلاش میکنیم این سهم افزایش پیدا کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان مردمیسازی و بومیسازی را دو محور مهم برنامه امسال عنوان کرد و افزود: قرار نیست این برنامه متعلق به یک دستگاه یا مجموعه خاص باشد؛ همه دستگاهها باید در جایگاه پشتیبان قرار بگیرند و میدان را برای حضور گروههای مردمی فراهم کنند.
رازیانی خاطرنشان کرد: مهمانی امت احمد ظرفیت مناسبی برای معرفی فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و توانمندیهای مردم کردستان است و میتواند جلوهای واقعی از همدلی و برادری میان شیعه و سنی و اقوام مختلف استان باشد.
وی با اشاره به استقبال سایر استانها از این برنامه اظهار کرد: مهمانی امت احمد که از کردستان آغاز شده، اکنون از مرزهای استان عبور کرده و در سال گذشته در ۲۳ استان کشور برگزار شد؛ موضوعی که نشان میدهد این رویداد قابلیت تبدیل شدن به الگویی ملی برای تقویت وحدت اسلامی را دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان تأکید کرد: باید تلاش کنیم برنامههای هفته وحدت از حالت تشریفاتی فاصله گرفته و به رویدادهایی اثرگذار، مردمی و ماندگار تبدیل شوند؛ چراکه وحدت زمانی پایدار خواهد بود که مردم خود را صاحب و نقشآفرین آن بدانند.
رازیانی در پایان خواستار همکاری دستگاههای اجرایی، فرهنگی و اجتماعی استان برای برگزاری باشکوه برنامههای هفته وحدت شد و گفت: ظرفیت اصلی این مناسبت در مردم است و باید زمینه حضور و نقشآفرینی هرچه بیشتر آنان فراهم شود.
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