به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهستانی‌پژوه، کارشناس امور گمرکی، در یادداشتی به تشریح آخرین ضوابط واردات خودروهای نو و کارکرده در سال ۱۴۰۵ بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو و آخرین اصلاحات مقرراتی پرداخت.

منظور از خودرو، انواع خودروهای سواری است و خودروی سواری کارکرده نیز به خودرویی اطلاق می‌شود که حداکثر پنج سال از زمان ساخت آن گذشته و بیش از ۱۰۰ کیلومتر کارکرد داشته باشد. همچنین خودروهای برقی، هیبریدی، پلاگین هیبرید و خودروهای بردافزا نیز بر اساس نوع قوای محرکه و شیوه تأمین انرژی در این مقررات تعریف شده‌اند.

مجوز واردات و تخصیص ارز بر اساس نظام رتبه‌بندی رقابتی و با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند خدمات پس از فروش، داشتن نمایندگی، سابقه واردات و میزان رضایت مشتریان صادر می‌شود؛ بنابراین واردات تجاری خودرو صرفاً توسط اشخاص حقوقی و واحدهای تولیدی امکان‌پذیر است و این فرآیند با محدودیت در تعداد خودرو و میزان ارز تخصیصی همراه خواهد بود.

ایرانیان دارای کارت اقامت می‌توانند یک دستگاه خودرو را بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خود با تأیید بانک مرکزی وارد کنند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، مجاز به ورود موقت یک دستگاه خودرو با ارزش حداکثر ۳۰ هزار دلار هستند که تا پنج سال امکان فروش آن را ندارند. جانبازان دارای مجوز نیز امکان واردات یک دستگاه خودرو را خواهند داشت.

چه خودروهایی امکان ورود دارند؟

واردات خودروهای سواری با هر حجم موتور مجاز است. خودروهای نو باید حداکثر ۹۹ کیلومتر کارکرد داشته باشند و خودروهای کارکرده نیز باید کمتر از پنج سال از زمان تولید آنها گذشته و بیش از ۱۰۰ کیلومتر کارکرد داشته باشند.

سن خودرو در زمان ورود به کشور بر اساس مارک، مدل و شماره شناسایی (VIN) باید کمتر از پنج سال باشد. همچنین خودرو باید تأییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست را دریافت کرده و یکی از شرایطی همچون تأیید نوع خودرو، گواهی WVTA، گواهی انطباق اروپایی COC، گواهی انطباق عمومی، تأییدیه کشور چین، تأییدیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سایر استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران را داشته باشد.

مبنای تعیین ارزش خودرو

ارزش خودروهای مجاز برای ورود، اعم از نو و کارکرده، هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک ایران و بر اساس قیمت شرکت‌های تولیدکننده، نمایندگی‌های رسمی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار خودروهای کارکرده تعیین می‌شود و همین ارزش، مبنای محاسبه حقوق ورودی، مالیات و سایر عوارض خواهد بود.

تعرفه‌های واردات خودرو

حقوق ورودی خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۰ درصد، خودروهای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد تعیین شده است.

همچنین حقوق ورودی خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای تمام برقی چهار درصد و خودروهای وارداتی جانبازان نیز چهار درصد است. نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز مطابق مقررات اختصاصی این گروه محاسبه می‌شود.

مالیات‌ها و عوارض

واردکنندگان علاوه بر حقوق ورودی باید ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر، عوارض پسماند معادل نیم در هزار ارزش گمرکی، عوارض ۱۰ درصدی واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی، عوارض ریالی واردات هر دستگاه خودرو، عوارض پنج درصدی بر مبنای ارزش فوب و در صورت واردات توسط اشخاص حقیقی یا بدون کارت بازرگانی، دو درصد مالیات علی‌الحساب را نیز پرداخت کنند.

هزینه استاندارد معادل هشت در هزار ارزش CIF، گواهی اسقاط خودرو یا پرداخت معادل یک و نیم درصد ارزش خودرو، عوارض شماره‌گذاری معادل ۱۰ درصد ارزش گمرکی، سه درصد ارزش گمرکی بابت مالیات نقل و انتقال دارایی هنگام شماره‌گذاری و عوارض شهرداری نیز از دیگر هزینه‌های واردات خودرو محسوب می‌شود.

الزامات نهایی برای واردات

واردات تمامی خودروهای سواری در گام نخست مستلزم دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همچنین اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی از الزامات اصلی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود.