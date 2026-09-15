به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، زهرا کهریزی درخصوص آخرین وضعیت تیم ملی پدل برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: در سه ماهه اخیر اردوهای بسیار خوبی را سپری کرده و در مسابقات متعدد برون مرزی شرکت کردیم. در این مدت فدراسیون تنیس و انجمن پدل با برنامه‌ریزی خوب و حمایت‌های کاملی که داشتند، شرایط خوبی را رقم زدند تا ما بتوانیم ضمن حضور در مسابقات برون‌مرزی، به هماهنگی کامل رسیده و با آمادگی مطلوب راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شویم.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمرینات توپی و آمادگی جسمانی را در برنامه داریم و برای آخرین رویداد و اردوی برون‌مرزی آماده می‌شویم و قرار است در مسابقات FIP ترکیه به میدان برویم که این مسابقه قبل از حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، کمک شایانی به ما خواهد کرد. با توجه به اینکه پدل برای نخستین‌بار در بازی‌های آسیایی حضور دارد تمامی مدعیان این قاره با آمادگی کامل راهی ژاپن خواهند شد تا قدرت خود را به رخ بکشند. این بازی‌های از جام‌جهانی هم مهمتر است و پدلیست‌های آسیایی رقابت سختی را پیش رو خواهند داشت. امیدواریم بهترین نتیجه را رقم بزنیم و بتوانیم به سکوی بازی‌های آسیایی برسیم.

کهریزی گفت: با توجه به حمایت‌ها و برنامه‌ریزی فدراسیون و انجمن پدل، بدون دغدغه عازم بازی‌های آسیایی ناگویا می‌شویم، هدف ما این است که بتوانیم به سکو برسیم و امیدواریم با قرعه مناسبی روبه‌رو شویم. من به همراه صحابه‌فرد تیم اول ایران را تشکیل می‌دهیم و ندا محمدتقی‌پور و صبا نجفی نیز تیم دوم کشورمان خواهند بود. در بخش پسران هم همین شرایط است و دو تیم به نام ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور دارند و با قدرت به میدان خواهیم رفت تا بهترین نتایج را برای کاروان ورزشی ایران رقم بزنیم.