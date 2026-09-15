به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح سه شنبه در دیدار با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اجرای طرح جنگلداری اجتماعی بر اساس برنامه هفتم توسعه، خواستار توجه ویژه مسئولان ملی، به این طرح شد.

وی اظهار کرد: با اجرای جنگلداری اجتماعی، مردم در حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها و مراتع مشارکت می‌کنند و این مشارکت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد درآمد پایدار برای جوامع محلی باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ایجاد زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را مکمل جنگلداری اجتماعی دانست و افزود: همزمان با درآمدزایی مردم از طرح‌های مرتبط با جنگلداری اجتماعی، توسعه زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی می‌تواند به اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان کمک کند.

اجرای جنگلداری اجتماعی در ۲۵۰ هزار هکتار

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد نیز از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس با محوریت جنگلداری اجتماعی در ۲۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های استان خبر داد.

سیدجمال موسویان هدف اصلی این طرح را بهبود معیشت و اشتغال جوامع محلی در کنار حفاظت از طبیعت عنوان کرد و گفت: مبانی قانونی اجرای این طرح، ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مواد ۳۶ و ۳۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های ملی آمایش سرزمین است.

وی افزود: در این طرح، کشت و توسعه گیاهان دارویی، صنعتی و اقتصادی، جنگلکاری اقتصادی مشارکتی و زراعت چوب و همچنین حفاظت، احیا و توسعه جنگل‌ها با استفاده از گونه‌های بومی و چندمنظوره پیش‌بینی شده است.

موسویان درباره تقسیم وظایف دولت و بهره‌برداران نیز گفت: دولت در این طرح مسئول تأمین زیرساخت‌ها، ارائه خدمات کارشناسی و فنی، نظارت و پایش در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی است و بهره‌برداران نیز آماده‌سازی عرصه، اجرای طرح، آبیاری و مراقبت، حفاظت و بهره‌برداری را بر عهده خواهند داشت.

وی مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی جنگلداری اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: در صورت حمایت دولت و اجرای مناسب طرح، حداقل ۸۰ هزار شغل در استان ایجاد خواهد شد.

زاگرس صاحب ردیف اعتباری مستقل شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز بر ضرورت تغییر نگاه به منابع طبیعی تأکید کرد.

رضا افلاطونی از دو اقدام مهم ملی برای حفاظت و احیای جنگل‌های زاگرس خبر داد و گفت: با حمایت ویژه دولت، ردیف اعتباری مستقل برای زاگرس تعیین شده و سند جنگلداری نوین با محوریت جنگلداری اجتماعی نیز تدوین شده است.

وی جنگلداری نوین را دارای رویکردی متفاوت نسبت به اقتصاد منابع طبیعی و مشارکت مردم دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی متعدد کهگیلویه و بویراحمد، این استان می‌تواند به عنوان پایلوت مناسبی برای اجرای جنگلداری نوین مورد توجه قرار گیرد.

افلاطونی تولید و توسعه گیاهان دارویی، پرورش زنبور عسل و گردشگری طبیعت را از ظرفیت‌های مهم استان برشمرد و بر استفاده اقتصادی و اصولی از این ظرفیت‌ها در کنار حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

کارگروه ملی برای اجرای طرح تشکیل می‌شود

معاون مناطق محروم و توسعه روستایی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، جنگل‌ها را فرصتی برای ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان و عشایر دانست.

حسین‌زاده آمادگی معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری برای حمایت از اجرای این طرح را اعلام کرد و خواستار تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان این معاونت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و استانداری کهگیلویه و بویراحمد شد.

وی تأکید کرد: این کارگروه باید ضمن برنامه‌ریزی و تقسیم وظایف دستگاه‌های اجرایی، زمان‌بندی اجرای طرح را در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشخص کند.

معاون مناطق محروم و توسعه روستایی رئیس‌جمهور همچنین انتخاب پروژه‌های عملیاتی و تحقق‌پذیر با ریسک کمتر، توجه به زنجیره ارزش و بازاریابی و فروش محصولات و ایجاد سازوکار مناسب برای مشارکت جوامع محلی را از الزامات موفقیت این طرح عنوان کرد.