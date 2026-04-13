ذخیره ۶۰۰ میلیون متر مکعب روان آب در سازه های آبخیزداری استان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال موسویان عصر دوشنبه در بازدید از سازه های آبخیزداری دم کره دشت روم بویراحمد با بیان اینکه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب سازه های آبخیزداری در سطح استان اجرا شده است، افزود: آبگیری و اثربخشی خوب این سازه ها در بارش های اخیر بی سابقه یود.

وی اظهار کرد: طی بارش های سال آبی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ تاکنون حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب از نزولات توسط طرح های آبخیزداری ذخیره شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: طی سال جاری مالی ۴۷ پروژه با اعتبار ۲۸۰ میلیارد تومان در حوزه های مختلف منابع طبیعی از جمله آبخیزداری، تولید نهال و جنگل کاری و حفاظت در همه شهرستان های استان در حال اجرا است.

همچنین استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این بازدید به تولید ده درصد از رواناب کشور در استان، اشاره کرد و گفت: طرح های آبخیزداری تاثیر بسزایی در ذخیره آب و تغذیه سفره های آب زیرزمینی، کنترل فرسایش و حفاظت خاک، ایجاد ظرفیت های گردشگری، پیشگیری از سیلاب و در نتیجه حفاظت از شهرها، روستاها، جاده ها و تاسیسات دارد.

یدالله رحمانی با اشاره به تشکیل قرارگاه احیای جنگل های زاگرس، از برنامه ریزی اجرای طرح جنگلداری در ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان خبر داد و افزود: در یک دوره سه ساله نیز بیش‌ از ۱۱۵۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های ذخیره آب، آبخیزداری و آبخوان‌داری در نظر گرفته شده است.