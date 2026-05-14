سید جمال موسویان در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: حدود ۵۱۹ هزار هکتار از مساحت استان را مراتع تشکیل میدهد و با وجود اینکه کهگیلویه و بویراحمد تنها حدود یک درصد مساحت کشور را در اختیار دارد، نزدیک به ۱۰ درصد آب مؤثر و آب شیرین کشور در این استان تأمین میشود.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۲۶ به عنوان سال جهانی مرتع و عشایر و همچنین ۲۵ اردیبهشت به عنوان روز جهانی مرتع گفت: به همین مناسبت برنامههای مرتبط با این حوزه در استان و به ویژه در شهر یاسوج برگزار میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت منابع طبیعی در تأمین امنیت زیستی و غذایی کشور بیان کرد: حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی از وظایف اصلی سازمان منابع طبیعی است، اما حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، این موضوع یک مسئولیت همگانی است.
وی افزود: رویکرد ما در منابع طبیعی، حفاظت از عرصههای طبیعی با مشارکت مردم، برای مردم و در کنار مردم است.
موسویان با اشاره به اجرای طرحهای احیای جنگلهای زاگرس در استان تصریح کرد: در این راستا دو طرح بزرگ شامل جنگلداری اجتماعی و جنگلکاری اقتصادی در سطح حدود ۲۵۰ هزار هکتار از عرصههای منابع طبیعی استان اجرا میشود.
وی گفت: برای اجرای این طرحها قرارگاهی به ریاست استاندار و با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط در استان تشکیل شده و در آن افراد ذیحق، بهرهبرداران و مالکین منفعت در روستاها و مناطق مختلف شناسایی میشوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: اجرای این طرحها علاوه بر حفاظت از منابع طبیعی، زمینه اشتغال پایدار دهها هزار نفر از مردم استان اعم از زنان و مردان را فراهم میکند.
وی ادامه داد: در کنار اجرای این طرحها، توسعه زنجیره ارزش و ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی و جانبی نیز دنبال میشود تا از خامفروشی محصولات جنگل و مرتع جلوگیری و ارزش افزوده آن در استان ایجاد شود.
موسویان با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد دارای بالاترین سرانه جنگل در کشور است، گفت: حدود ۵۶ درصد مساحت استان را جنگلها تشکیل میدهد که حفاظت از این سرمایه طبیعی یک وظیفه همگانی است.
وی همچنین به اهمیت مراتع استان اشاره کرد و افزود: مراتع کهگیلویه و بویراحمد از مراتع غنی و حاصلخیز کشور به شمار میروند و معیشت حدود ۶۰ هزار خانوار روستایی و عشایری به صورت مستقیم به این مراتع وابسته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد یکی از چالشهای مهم در حوزه منابع طبیعی استان را وقوع آتشسوزی در جنگلها و مراتع عنوان کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد آتشسوزیها منشأ انسانی دارند.
وی ادامه داد: برای مقابله با این موضوع، جلسات ستاد مدیریت بحران استان برگزار شده و تقسیم کار میان دستگاههای مختلف انجام گرفته است.
موسویان از اجرای برنامههایی مانند ایجاد آتشبُر در مناطق حساس، برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی برای کشاورزان و بهرهبرداران، اطلاعرسانی از طریق صدا و سیما و تجهیز نیروهای محلی به تجهیزات اطفای حریق خبر داد.
وی گفت: همچنین گروههای واکنش سریع و خط آتش با همکاری دهیاران، نیروهای محیطزیست، قرقبانان منابع طبیعی، سمنها و گروههای کوهنوردی در نقاط مختلف استان تشکیل شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه تولید نهال در استان افزود: امسال تولید پنج تا شش میلیون اصله نهال سازگار با اقلیم استان در دستور کار قرار دارد که شامل گونههای جنگلی، مثمر و غیرمثمر است.
وی بیان کرد: برای این منظور ۴۰ هکتار نهالستان جدید در شهرستانهای مختلف استان ایجاد شده است، در حالی که مجموع مساحت نهالستانهای استان در گذشته تنها حدود ۵.۶ هکتار بوده است.
موسویان همچنین از اجرای برنامه جمعآوری بذر گونههای مرتعی و جنگلی توسط بهرهبرداران خبر داد و گفت: بذرهای جمعآوری شده از بهرهبرداران خریداری و برای احیای مراتع و جنگلها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اختلافات میان مردم و منابع طبیعی بر سر مالکیت اراضی اظهار کرد: در قالب طرح جنگلداری اجتماعی، عرصههایی که مردم مالک منفعت آن هستند در قالب قراردادهای بلندمدت در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرد تا هم تعارضات کاهش یابد و هم مردم در حفاظت از منابع طبیعی مشارکت کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: هدف از اجرای این طرح ایجاد یک «آشتی بزرگ» میان مردم و منابع طبیعی و پایان دادن به بخش عمدهای از تعارضات چند دهه گذشته در این حوزه است.
