به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان معاریو اعتراف کرد که نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی طی سه سال گذشته به اندازه ۹ سال، حملات هوایی انجام داده است. تانک ها، نفربرها و خودروهای زرهی نیز تجهیزات زیادی را مورد استفاده قرار دادند و میزان مهمات استفاده شده توسط ارتش صهیونیستی برابر با مهمات استفاده شده طی ۳۰ سال قبل از جنگ است.

بر اساس این گزارش، فرسوده شدن نیروی انسانی در ارتش رژیم صهیونیستی نیز یک چالش بزرگ برای این رژیم به شمار می رود. هلاکت هزار و ۱۳۸ نظامی، درگیر شدن ۱۱ هزار نظامی با زخم های جسمی و مشکلات روحی و همچنین برآوردهای صورت گرفته مبنی بر افزایش تعداد بیماران روانی در ارتش صهیونیستی طی سال های آتی تنها بخشی از آمارهای رسمی اعلام شده است.

در این گزارش آمده است که نشانه های فرسودگی در نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی کاملا آشکار شده به طوری که برخی از افسران ماهر به دنبال حضور در شغل ها و سمت های آسان تر یا بازنشسته شدن هستند.

در حال حاضر ارتش صهیونیستی به صورت روزانه از ۵۳ هزار نیروی ذخیره استفاده می کند. هزینه یک ماه استفاده از نیروهای ذخیره در سال گذشته حدود ۲.۱ میلیارد شکل، معادل ۷۰۳ میلیون دلار بوده که با ارزش هفت فروند جنگنده اف-۳۵ یا ۷۰ دستگاه تانک مرکاوا برابری می کند.