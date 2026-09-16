به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن قزوین ـ تاکستان اظهار کرد: این پروژه از جمله طرح‌های نیمه‌تمامی است که دولت در دو سال گذشته با جدیت بیشتری پیگیری کرده و اکنون مراحل پایانی آن در حال طی شدن است.



وی افزود: اگر آن یکصد متر باقی‌مانده که در حال حاضر مسیر جاده در آن قرار دارد، تعیین تکلیف شود و جاده تغییر مسیر داده و خط جدید از زیر پل عبور کند، عملاً پروژه راه خواهد افتاد و امکان بهره‌برداری از آن فراهم می‌شود.



قائم‌پناه با بیان اینکه این پروژه از سال‌های گذشته در دست اجرا بوده است، ادامه داد: پروژه از سال ۱۳۹۱ یا ۱۳۹۵ درگیر مسائل مختلف بوده و پیشرفت مطلوبی نداشته است، اما ظرف دو سال گذشته، به‌ویژه پس از سفر ریاست محترم جمهور، اقدامات مؤثری برای تکمیل آن انجام شده و اکنون پروژه به پایان کار نزدیک شده است.



تمرکز دولت بر پروژه‌های نیمه‌تمام



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم تمرکز ویژه‌ای بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دارد، گفت: ما پروژه‌های نیمه‌تمام را بیشتر دنبال می‌کنیم تا به سرانجام برسند. همین موضوع نشان می‌دهد اگر به پروژه‌های نیمه‌تمام توجه کنیم، بهره‌برداری از آنها زودتر انجام می‌شود و مردم می‌توانند سریع‌تر از خدمات آنها استفاده کنند.



وی درباره شمار پروژه‌های نیمه‌تمام کشور نیز اظهار کرد: تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام مشخص است و آمارهای متعددی در این زمینه وجود دارد؛ البته در حال حاضر آمار دقیق آن را در ذهن ندارم، اما تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام کشور بسیار زیاد است.

قائم‌پناه افزود: شعار دولت آقای دکتر پزشکیان این است که پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم و اساساً پروژه جدیدی را آغاز نکنیم، مگر اینکه ضرورت داشته باشد.



وی درباره اولویت‌بندی پروژه‌ها در سفرهای استانی رئیس‌جمهور گفت: وقتی می‌خواهیم برای سفر استانی پروژه‌ای را مصوب کنیم، ابتدا پروژه‌هایی را در اولویت قرار می‌دهیم که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته باشند و بعد پروژه‌های بالای ۵۰ درصد را دنبال می‌کنیم. هدف این است که پروژه‌ها سریع‌تر به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسند.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به عبور قطار از مسیر تکمیل‌شده پروژه راه‌آهن قزوین ـ تاکستان تصریح کرد: الان خودتان دیدید که قطار از این مسیر عبور کرد. این نشان می‌دهد پروژه عملاً به مراحل بهره‌برداری نزدیک شده است.

وی ادامه داد: سرعت قطار در این مسیر به حدود ۱۴۰ تا ۱۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید و بخش‌های مربوط به این موضوع انجام شده است. تنها همان حدود یکصد متر باقی‌مانده است که باید تعیین تکلیف شود.



تأمین مالی پروژه در دستور کار دولت



قائم‌پناه درباره تأمین مالی این پروژه نیز گفت: از سال گذشته تا امروز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه مصوب کرده‌ایم که ۴۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به سال گذشته و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای امسال است.



وی با اشاره به پرداخت اعتبارات سال گذشته افزود: «سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد و برای امسال نیز ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر در نظر گرفته شده است. بخش دیگری از منابع نیز از محل مولدسازی تأمین خواهد شد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: مشکل اصلی پروژه، تأمین مالی بود که با پیش‌بینی منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز، این مسئله در حال حل شدن است و پروژه در مسیر افتتاح قرار گرفته است.



قائم‌پناه با اشاره دوباره به عبور قطار از مسیر پروژه گفت: وقتی قطار را می‌بینید که از این خط عبور می‌کند، نشان می‌دهد که کار انجام شده و پروژه به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده است.



وی همچنین با تأکید بر اولویت توسعه حمل‌ونقل ریلی در سیاست‌های دولت خاطرنشان کرد: اولویت دولت در توسعه حمل‌ونقل، حمل‌ونقل ریلی است و ان‌شاءالله توسعه خطوط ریلی با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های ریلی و زیرساختی کشور گفت: یکی از پروژه‌های مهم ریلی در سال‌های گذشته با وجود طولانی شدن روند اجرا، طی یک سال و نیم تا دو سال اخیر شتاب قابل توجهی گرفته و با تخصیص اعتبارات مناسب، امیدواریم در مدت دو سال آینده به بهره‌برداری کامل برسد.



به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه عصر چهارشنبه در بازدید ایستگاه ریلی بناب با تشریح آخرین وضعیت این پروژه اظهار کرد: این پروژه در چند قطعه در حال اجراست؛ قطعه ۳۸ کیلومتری آن تقریباً به پایان رسیده، قطعه ۵۰ کیلومتری کاملاً قابل بهره‌برداری است و قطعه ۵۷ کیلومتری نیز از محدوده سیاه‌باغ تا سیاه‌چشمه در حال بهره‌برداری است.



وی افزود: در بخشی از مسیر، به دلیل وجود دو یا سه پل، از جمله پلی در محدوده نزدیک دانشگاه آزاد تاکستان، نیاز به تکمیل عملیات عمرانی وجود دارد و باید این پل‌ها نیز احداث و تکمیل شوند. بنابراین نمی‌توان گفت پروژه صددرصد به پایان رسیده است، اما عملاً بخش قابل توجهی از آن در حال بهره‌برداری است.



معاون رئیس‌جمهور با اشاره به روند پیشرفت پروژه ادامه داد: در یک سال و نیم تا دو سال گذشته حدود ۲۰ درصد به پیشرفت پروژه اضافه شده است؛ این در حالی است که سال‌ها زمان برد تا پروژه به حدود ۵۰ درصد پیشرفت برسد.



قائم‌پناه تأمین اعتبار را یکی از عوامل اصلی شتاب گرفتن اجرای پروژه دانست و گفت: حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه اعتبار در نظر گرفته‌ایم که تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است و ان‌شاءالله بخش باقی‌مانده اعتبار نیز امسال تخصیص خواهد یافت.



وی ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای پروژه سرعت بیشتری بگیرد و این طرح در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده به اتمام برسد.



توسعه ناوگان حمل‌ونقل ریلی در دستور کار دولت



معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور نیز اظهار کرد: توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی در دستور کار دولت قرار دارد، اما در این زمینه با برخی مشکلات مواجه هستیم که بخشی از آنها به مسائل بین‌المللی مربوط می‌شود.



قائم‌پناه افزود: البته بخش قابل توجهی از نیازهای این حوزه در داخل کشور قابل تأمین است، اما با توجه به حجم بالای نیاز کشور، ظرفیت‌های موجود به تنهایی پاسخگوی همه نیازها نخواهد بود.



وی با اشاره به نیاز کشور به توسعه ناوگان ریلی گفت: در حوزه مترو، لوکوموتیو و قطار به توسعه بیشتری نیاز داریم و باید ظرفیت‌های تولید داخلی را افزایش دهیم.



معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: برای مثال، واگن‌سازی در استان زنجان و به‌ویژه مجموعه واگن‌سازی ابهر از ظرفیت‌های مهم کشور در این حوزه است و اگر بتوانیم این ظرفیت را توسعه دهیم، امکان پاسخگویی بخش بیشتری از نیازهای کشور فراهم خواهد شد.



اولویت دولت؛ تکمیل کریدورهای ریلی



قائم‌پناه با تأکید بر اینکه توسعه کریدورهای ریلی از اولویت‌های دولت است، گفت: در شرایط فعلی، اولویت نخست دولت در حوزه حمل‌ونقل ریلی، توسعه و تکمیل کریدورهای ریلی کشور است.



وی افزود: یکی از پروژه‌های مهم در این زمینه، راه‌آهن چابهار است که مراحل پایانی اجرای آن در حال انجام است و امیدواریم این پروژه بزرگ ریلی در یکی دو ماه آینده به اتمام برسد و به بهره‌برداری برسد.



معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت راه‌آهن چابهار خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه و سایر کریدورهای ریلی کشور می‌تواند نقش مهمی در توسعه شبکه حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت ترانزیتی و اتصال بهتر مناطق مختلف کشور به شبکه ریلی ایفا کند.



قائم‌پناه در پایان ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع موجود، روند اجرای پروژه‌های ریلی کشور شتاب بیشتری بگیرد و ظرفیت‌های داخلی در زمینه تولید و نوسازی ناوگان نیز بیش از گذشته فعال شود.