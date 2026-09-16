به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای طرح مطالعاتی ـ عملیاتی کنترل جمعیت جوندگان شهری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، تداوم طرح نگهداشت ۳۶۰ درجه عمرانی در منطقه ۱۰ و آغاز مناسب‌سازی پیاده‌روهای منتهی به ایستگاه مترو «کتاب» در منطقه ۲، از تازه‌ترین اقدامات مدیریت شهری تهران در حوزه سلامت، ایمنی و بهسازی زیرساخت‌های شهری است.

محمدعلی الفت‌پور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، از آغاز برنامه مطالعاتی ـ عملیاتی کنترل جمعیت جوندگان شهری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: این برنامه با رویکرد سلامت‌محور و بر پایه مدیریت تلفیقی آفات (IPM)، بهسازی محیط، پایش میدانی و استفاده هدفمند از روش‌های کنترلی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت نظافت و نگهداشت شهر و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی اظهار کرد: در راستای کنترل پایدار جمعیت جوندگان در تهران، قرارداد مطالعاتی ـ عملیاتی «کنترل جمعیت حیوانات شهری تهران» با دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد و برای اجرا ابلاغ شده است.

الفت‌پور با اشاره به سرعت بالای تکثیر جوندگان شهری افزود: این برنامه بر مبنای مدیریت تلفیقی آفات و با استفاده همزمان از اقداماتی همچون بهسازی محیط، سم‌گذاری و تله‌گذاری دنبال می‌شود و در کنار اقدامات عملیاتی، آموزش و فرهنگ‌سازی شهروندان، به‌ویژه گروه‌های در معرض خطر، نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ادامه داد: در چارچوب این همکاری، مطالعات گذشته‌نگر و بررسی وضعیت موجود، شناسایی کانون‌های حضور جوندگان، بررسی روش‌های رایج کنترل در سایر کشورها و آسیب‌شناسی این روش‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: تعیین گونه و تیپ جوندگان و سایر حیوانات شهری تهدیدکننده سلامت، بررسی وظایف قانونی و عرفی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری و شناسایی کلنی‌های موش در ۲۱ ناحیه منتخب تهران از دیگر محورهای این طرح است.

الفت‌پور با تأکید بر نقش داده‌های میدانی در اجرای برنامه گفت: نتایج پایش‌های عملیاتی و تحلیل داده‌های GPS به‌دست‌آمده از مناطق منتخب، در تدوین و بهبود برنامه‌های کنترل جمعیت موش‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی همچنین آموزش و ارتقای آگاهی عمومی را یکی از ارکان پیشگیری از گسترش مخاطرات مرتبط با جوندگان دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و گروه‌های داوطلب مردمی می‌تواند در پیشگیری از بروز و گسترش بیماری‌های مرتبط با این جانوران مؤثر باشد.

رفع نواقص معابر منطقه ۱۰ با اجرای مرحله چهارم نگهداشت ۳۶۰ درجه

در ادامه اقدامات مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت معابر، مرحله چهارم طرح «نگهداشت ۳۶۰ درجه عمرانی» در منطقه ۱۰ تهران در حال اجراست.

بر اساس اعلام روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، این مرحله با تمرکز بر لکه‌گیری و ترمیم موضعی آسفالت، اصلاح نوارهای حفاری و بهسازی آسفالت پیرامون دریچه‌ها در نقاط مختلف منطقه دنبال می‌شود.

این اقدامات با هدف رفع نواقص موجود، ارتقای کیفیت معابر، افزایش ایمنی تردد شهروندان و بهبود وضعیت نگهداشت شهری انجام شده و روند رسیدگی به نواقص عمرانی معابر در چارچوب برنامه‌های مستمر منطقه ادامه خواهد داشت.

آغاز مناسب‌سازی مسیرهای منتهی به مترو «کتاب»

همچنین عملیات مناسب‌سازی پیاده‌روهای ضلع جنوبی خیابان سرو غربی در منطقه ۲ تهران با هدف تسهیل تردد ایمن شهروندان و بهبود دسترسی به ایستگاه مترو «کتاب» آغاز شده است.

ساسان سعیدی، شهردار ناحیه ۸ منطقه ۲، با اشاره به پرتردد بودن خیابان سرو غربی گفت: مدیریت شهری در راستای تسهیل تردد ایمن و ایجاد شهری زیست‌پذیر، عملیات بازسازی شبکه پیاده‌رو ضلع جنوبی این محور را با استفاده از مصالح استاندارد و مصوب اجرا می‌کند.

وی افزود: این طرح شامل عملیات زیرسازی، نصب جدول، کف‌سازی با متریال باکیفیت و استقرار تجهیزات ایمنی برای صیانت از حریم عابران پیاده است.

سعیدی با بیان اینکه حدود سه هزار مترمربع از زیرساخت پیاده‌رو در این طرح مناسب‌سازی می‌شود، گفت: تلاش می‌شود با حذف موانع فیزیکی و هم‌سطح‌سازی مسیرهای منتهی به ایستگاه مترو، شرایط مناسب‌تری برای تردد و پیاده‌روی شهروندان فراهم شود.

اتصال بلوار آیت الله تهرانی به بزرگراه شهید خرازی تا پایان مهر ماه

شهرداری منطقه ۲۲؛ محمدجواد خسروی در حاشیه بازدید از روند اجرای این پروژه عمرانی، اظهار داشت:بلوار آیت‌الله تهرانی که پیش از این حدفاصل بزرگراه شهید فهمیده تا شمال بزرگراه شهید همدانی امتداد داشت، با رفع معارضین ملکی و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در معاونت فنی و عمرانی و شهرداری ناحیه چهار، به بزرگراه شهید خرازی متصل خواهد شد تا دسترسی‌های این پهنه به بزرگراه‌های شهید همدانی، شهید فهمیده و محله سروآزاد تکمیل شود.

خسروی در تشریح ابعاد فنی و دستاوردهای اجرایی این پروژه تصریح کرد: در این محور که عملیات عمرانی آن در مدت کمتر از شش ماه به نتیجه رسید، حجم گسترده‌ای از فعالیت‌های زیرساختی انجام شد؛ به‌طوری‌که با ۴۶ هزار متر مکعب خاکبرداری و خاکریزی، ۲۷ هزار متر مربع معبرسازی (شامل بیس و ساب‌بیس‌ریزی)، و ۵ هزار و ۱۵۰ تن آسفالت‌ریزی مکانیزه در بخش ابتدایی، بستر تردد ایمن و آسوده برای شهروندان فراهم شده است.

وی افزود: همچنین برای ساماندهی معبر، ۵ هزار متر طول عملیات نهر و جدول‌کشی در حاشیه و رفیوژ وسط صورت گرفته و ۳ هزار و ۷۲۰ متر مربع رفیوژ میانی به طول ۹۳۰ متر احداث شده است. اجرای این پروژه علاوه بر کوتاه شدن ۱.۵ کیلومتری مسیر ترافیکی به ازای هر سفر، موجب انتقال بار ترافیک از خیابان‌های طبیعت، طراوت و میعاد به این بلوار جدید شده و عملاً از ایجاد ترافیک در معابر یادشده جلوگیری خواهد کرد.

مراجعه بیش از ۱۷ هزار نفر به غرفه های پسماند شمال غرب تهران

شهرداری منطقه ۲۲، بر اساس آمار ثبت‌شده، طی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ۱۷ هزار و ۷۸۴ نفر به غرفه‌های پسماند منطقه ۲۲ مراجعه کرده و ۸۶ هزار و ۹۳ کیلوگرم پسماند تحویل و جمع‌آوری شده است.

در حال حاضر ۲۰ غرفه پسماند در محدوده شمال‌غرب تهران فعال است و خدمات مرتبط با دریافت و جمع‌آوری پسماندهای قابل بازیافت را به شهروندان ارائه می‌کنند.

تداوم فعالیت این غرفه‌ها با هدف توسعه فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ، افزایش مشارکت شهروندان و ارتقای مدیریت پسماند در منطقه ۲۲ انجام می شود.

گفتنی است ؛به تازگی قیمت جدید خرید پسماند خشک در تمامی غرفه های پسماند نصب شده است.

اصلاح مسیر ۲۵۰متری شبکه آبرسانی و نصب فشارشکن در خیابان آذری منطقه

شهرداری منطقه ۱۰، همزمان با اجرای پروژه احداث و افتتاح میدان سامرا و با هدف آماده‌سازی و ساماندهی زیرساخت‌های تأسیساتی محدوده، اصلاح مسیر شبکه آبرسانی و نصب فشارشکن در این محور در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن انجام شد.

این اقدام با هدف رفع معارضات تأسیساتی، پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده، مدیریت فشار شبکه و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای بهره‌برداری از پروژه میدان سامرا اجرا شد و موجب کاهش تعارضات میان زیرساخت‌های شهری و پروژه‌های عمرانی منطقه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، نصب فشارشکن و اصلاح مسیر شبکه آبرسانی، ضمن کمک به مدیریت بهینه فشار و مصرف آب، در کاهش هدررفت، افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان مؤثر خواهد بود.

معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱۰ نیز با انجام هماهنگی‌های تخصصی، پیگیری‌های میدانی و مدیریت فرآیند اجرایی، زمینه رفع موانع موجود و اجرای عملیات اصلاح مسیر شبکه و نصب فشارشکن را فراهم کرد.

قرارگاه «ایران پیروز» بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های جهادی است

شهردار منطقه ۲ تهران با اشاره به‌ضرورت نهادینه‌سازی مشارکت‌های اجتماعی، تصریح کرد: فلسفه شکل‌گیری قرارگاه ایران پیروز، تبدیل ظرفیت‌های مردمی و دغدغه‌مندی مردم به ساختارهای پایدار برای اداره شهر است .

شهرداری منطقه ۲، مهدی صالحی در نشست تبیین عملکرد «قرارگاه ایران پیروز» با تأکید بر اینکه پایه و اساس ساختار قرارگاه ایران پیروز بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه به نقش مردم در اداره کشور استوار است، اظهار داشت: مشارکت مردم باوجود تنوع فکری و اعتقادی در صحنه‌های مختلف اجتماعی، نشان‌دهنده ظرفیت بزرگی است که دولت و مدیریت شهری موظف به بسترسازی برای ایفای نقش آنان در لایه‌های مختلف اجرایی و تصمیم‌گیری هستند.

شهردار منطقه ۲ تهران با بیان اینکه حضور شهروندان در میدان‌های عمل، تجربه‌ای ارزشمند است که باید این هم‌افزایی‌ها هدفمند شوند، افزود: مدیریت شهری به دنبال آن است که این هم‌افزایی را به یک فرایند مستقر تبدیل کند؛ به‌گونه‌ای که مردم به‌صورت خودجوش و نظام‌مند، در بازه‌های زمانی مختلف و بر اساس نیازهای واقعی محلات، در اداره شهر نقش‌آفرینی کنند.

صالحی اظهار داشت: نگاه ما در قرارگاه، صرفاً معطوف به معیشت نیست؛ بلکه با الگوبرداری از تجربیات موفق بازسازی‌های پس از جنگ، قصد داریم به ساماندهی بافت‌های فرسوده و نابسامان شهری بپردازیم تا این مناطق با سرعتی مطلوب و با مشارکت ساکنان، احیا و نوسازی شوند.

وی با اشاره به همکاری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ایران برای ارتقای سطح سلامت شهروندان، گفت: یکی از برنامه‌های محوری ما، پیاده‌سازی نظام ارجاع سلامت با بهره‌گیری از ظرفیت سراهای محلات است. در این طرح که با تأکید ویژه ریاست محترم جمهور آغاز خواهد شد، هدف ما تشکیل شناسنامه سلامت برای تک‌تک ساکنان محلات است.

شهردار منطقه ۲ تهران در بخش دیگری از سخنان خود به نوسازی شبکه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: با اجرای خطوط ۸، ۹ و ۱۰ مترو در این منطقه، شاهد یک جهش زیرساختی خواهیم بود. با بهره‌برداری از این خطوط و ایستگاه‌های جدید، پوشش مترو در منطقه به سطحی ایده‌آل می‌رسد که یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان را محقق خواهد کرد.

وی در حوزه گردشگری شهری نیز با اشاره به موفقیت بین‌المللی پروژه «رود دره فرحزاد»، تصریح کرد: این پروژه به‌عنوان یکی از ۲۱ پروژه برتر رقابت‌های بین‌المللی شناخته شد و لوح شایستگی دریافت کرد. این موفقیت نشان می‌دهد که اگر با رویکرد مشارکتی و همراهی مردم پیش برویم، می‌توانیم در سطح جهانی حرف برای گفتن داشته باشیم

مرتضی حسن‌علی خمسه معاون پایش و نظارت راهبردی اداره کل حوزه شهردار تهران، در این نشست هدف غایی «قرارگاه ایران پیروز» را نهادینه‌سازی مشارکت مردم در اداره امور شهر دانست و تأکید کرد: با الگوبرداری از تجربیات موفق مردمی‌سازی در رویدادهایی همچون اربعین و تجمعات خودجوش شبانه، به دنبال آن هستیم که مردم با عبور از نقش تماشاگر، خود را مسئول اصلی و مستقیم اداره محلات و شهر بدانند.

وی «خانواده‌محوری»، «مسجدمحوری» و «محله‌محوری» را سه عنصر کلیدی و زیربنایی در فعالیت‌های قرارگاه «ایران پیروز» برشمرد و گفت: معیار ما در تمامی اقدامات این قرارگاه، رشد و تعالی اجتماعی شهروندان است. ما بر این باوریم که اگر مدیریت شهری بر پایه ظرفیت‌های مساجد و پیوند میان خانواده‌ها در سطح محلات شکل بگیرد، شاهد تحولی عمیق در اداره شهر خواهیم بود.

حسن‌علی خمسه اظهار داشت: در الگوی جدید، شهروندان باید علاوه بر دریافت خدمات، در شناسایی مسائل و اجرای برنامه‌های محلی نیز نقش داشته باشند و شهرداری در این فرایند، مسئولیت پشتیبانی و تسهیلگری را بر عهده دارد.

وی در پایان نهادینه‌سازی تجمعات شبانه به‌عنوان نماد همدلی اجتماعی، پرداختن اصولی به مباحث عفاف و حجاب، حمایت از جوانی جمعیت و همچنین پیاده‌سازی راهکارهای عملیاتی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و... به‌عنوان اولویت‌های موردتوجه در قرارگاه تأکید کرد.