برنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تسهیل پذیرش دانشجویان بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، سیامک ایپکچی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، در مراسم تودیع و معارفه خود به عنوان مدیر امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برنامه های خود را تشریح کرد.

ایپکچی در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات صورت‌گرفته در دوره پیشین، بر ضرورت تقویت حضور بین‌المللی دانشگاه، ارتقای کیفیت خدمات به دانشجویان خارجی و توسعه تعاملات علمی و دانشگاهی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

وی گفت: مدیریت جدید امور دانشجویان بین‌الملل نیز با رویکردی توسعه‌محور، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات جدید را در حوزه جذب، آموزش، خدمات دانشجویی و دیپلماسی علمی در دستور کار قرار داده است.

مدیر امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از محورهای اصلی این برنامه‌ها، جذب هدفمند دانشجویان مستعد، توانمند و دارای ظرفیت‌های علمی بالا از کشورهای مختلف ذکر کرد و افزود: حضور دانشجویان بااستعداد بین‌المللی می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت علمی و آموزشی و ایجاد فضای رقابتی و پویا در دانشگاه، زمینه افزایش تعاملات علمی میان دانشجویان و اعضای هیئت علمی، شکل‌گیری همکاری‌های پژوهشی مشترک، ارتقای برند و جایگاه بین‌المللی دانشگاه و تقویت دیپلماسی علمی کشور را فراهم کند.

ایپکچی تاکید کرد: در این زمینه، توسعه ارتباطات علمی و دانشگاهی با کشورهای دوست و همسایه و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر جهان از اولویت‌های مهم مدیریت جدید خواهد بود.

مدیر امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر تلاش برای طراحی و برگزاری دوره‌های مشترک، به‌ویژه در مقطع کارشناسی ارشد، با دانشگاه‌های برتر جهان، توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو و استاد، تعریف پروژه‌های پژوهشی مشترک و حرکت به سمت برنامه‌های آموزشی با مدرک مشترک یا دوگانه، را از دیگر برنامه‌های این مدیریت نان برد.

وی خاطر نشان کرد: در کنار این برنامه ها، استفاده از فناوری‌های روز آموزشی، توسعه آموزش‌های ترکیبی و هوشمند، بهره‌گیری از سامانه‌های دیجیتال، محتوای چندرسانه‌ای، ابزارهای نوین یادگیری و ظرفیت‌های فناوری‌های نوظهور در آموزش، می‌تواند کیفیت و جذابیت آموزش برای دانشجویان بین‌المللی را افزایش دهد و امکان ارائه خدمات آموزشی متناسب با استانداردهای روز دانشگاه‌های معتبر جهان را فراهم سازد.

مدیر امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تسهیل، شفاف‌سازی و کوتاه‌سازی فرایندهای پذیرش، ثبت‌نام، امور اقامتی، اسکان و تحصیل دانشجویان بین‌المللی نیز از دیگر اولویت‌های این مدیریت نام برد و بیان داشت: ایجاد یک مسیر مشخص و یکپارچه از مرحله درخواست پذیرش تا آغاز تحصیل، توسعه خدمات الکترونیکی، کاهش فرایندهای اداری، ارائه خدمات منسجم آموزشی، رفاهی، مشاوره‌ای و فرهنگی و ایجاد نظام پاسخ‌گویی مؤثر به نیازها و مسائل دانشجویان، می‌تواند تجربه تحصیل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر را برای دانشجویان بین‌المللی مطلوب‌تر و حرفه‌ای‌تر کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر یاد آور شد: تقویت ارتباط دانشجویان بین‌المللی با گروه‌های آموزشی، استادان، دانشجویان ایرانی، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع کشور و فراهم کردن زمینه حضور آنان در پروژه‌های علمی و کاربردی، رویدادهای تخصصی، فعالیت‌های نوآورانه و برنامه‌های کارآفرینی می‌تواند به پیوند بهتر آموزش دانشگاهی با تجربه حرفه‌ای منجر شود. توسعه مدارس تابستانی و زمستانی بین‌المللی، دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی، برگزاری رویدادهای علمی مشترک و ایجاد فرصت‌های شبکه‌سازی علمی برای دانشجویان نیز می‌تواند به افزایش جذابیت بین‌المللی دانشگاه کمک کند.

وی تصریح کرد: در کنار توسعه علمی، توجه ویژه به آموزش و ترویج زبان فارسی و آشنایی دانشجویان بین‌المللی با فرهنگ، تاریخ و ظرفیت‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی ایران از محورهای مهم این رویکرد خواهد بود. تسلط بیشتر دانشجویان به زبان فارسی می‌تواند ارتباط آنان با محیط دانشگاه، جامعه و فضای فرهنگی کشور را تسهیل کرده و تجربه حضور آنان در ایران را عمیق‌تر و ماندگارتر سازد. برگزاری دوره‌های متناسب آموزش زبان فارسی، برنامه‌های فرهنگی و بازدیدهای علمی و اجتماعی نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

ایپکچی تاکید کرد: دانشجویان بین‌المللی تنها میهمانان علمی دانشگاه نیستند، بلکه پس از پایان تحصیل می‌توانند به‌عنوان سفیران علمی و فرهنگی ایران در کشورهای خود ایفای نقش کنند. از این رو، ایجاد شبکه منسجم دانش‌آموختگان بین‌المللی، حفظ ارتباط با فارغ‌التحصیلان پس از بازگشت به کشورهای خود، حمایت از شکل‌گیری همکاری‌های علمی و پژوهشی مشترک و استفاده از ظرفیت آنان در معرفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و توانمندی‌های علمی کشور، از دیگر محورهای مهم برنامه‌های آتی خواهد بود.

وی اظهار کرد: از دیگر برنامه‌های قابل پیگیری نیز می‌توان به ایجاد نظام شناسایی و جذب استعدادهای برتر بین‌المللی، توسعه بورسیه‌ها و حمایت‌های هدفمند، ارتقای استانداردهای خدمات دانشجویی، تقویت همکاری با سفارتخانه‌ها، رایزنی‌های علمی و فرهنگی و مراکز دانشگاهی سایر کشورها، حضور فعال‌تر در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی آموزش عالی، توسعه محتوای آموزشی چندزبانه، ارتقای وبگاه و درگاه‌های ارتباطی بین‌المللی دانشگاه و ایجاد سازوکارهای منظم برای ارزیابی رضایت، کیفیت خدمات و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بین‌المللی اشاره کرد. مجموعه این اقدامات می‌تواند در مسیر تبدیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر به یکی از مقاصد علمی جذاب، رقابت‌پذیر و اثرگذار برای دانشجویان مستعد بین‌المللی و تقویت جایگاه این دانشگاه در عرصه آموزش عالی بین‌المللی نقش‌آفرین باشد.