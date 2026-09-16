به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی بعد از ظهر چهار شنبه در پنجمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیلم که با محوریت پروژه مهر و بازگشایی مدارس برگزار شد، اظهار کرد: آمادهسازی مدارس باید با برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر دنبال شود تا دانشآموزان سال تحصیلی جدید را در محیطی ایمن، بانشاط و مناسب آغاز کنند.
وی افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان باید در چارچوب وظایف و ظرفیتهای خود برای رفع نواقص موجود، تکمیل زیرساختهای آموزشی و تسریع در روند آمادهسازی مدارس همکاری کنند.
فرماندار دیلم با اشاره به اهمیت اجرای مطلوب پروژه مهر ادامه داد: اقدامات انجامشده باید به صورت مستمر رصد و مشکلات و موانع باقیمانده تا پیش از بازگشایی مدارس برطرف شود.
کاظمی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای مدارس و دانشآموزان گفت: ساماندهی امور اجرایی مدارس، آمادهسازی فضاهای آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی و پرورشی از اولویتهای مهم در آستانه سال تحصیلی جدید است و باید با جدیت دنبال شود.
در این نشست، گزارشی از آخرین اقدامات انجامشده در قالب پروژه مهر ارائه و وضعیت فضاهای آموزشی، رفع نواقص و کاستیها، آمادهسازی محیط مدارس و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای بازگشایی مدارس مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان، تصمیمات و مصوبات لازم اتخاذ و بر پیگیری اجرای مصوبات و تکمیل اقدامات باقیمانده پروژه مهر تا پیش از آغاز سال تحصیلی تأکید شد.
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