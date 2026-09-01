به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جعفری از توقف فعالیت معدن شن و ماسه حسن‌آباد در حریم این مجموعه جهانی خبر داد و گفت: این اقدام در پی پیگیری‌های پایگاه تخت‌جمشید و با دستور دادستان شهرستان مرودشت انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط حفاظتی عرصه و حریم تخت‌جمشید ادامه داد: بر اساس ضوابط عرصه و حریم مجموعه جهانی تخت‌جمشید، هرگونه فعالیت معدنی در محدوده حریم‌های سه‌گانه این اثر ممنوع بوده و انجام چنین فعالیت‌هایی تخلف از ضوابط قانونی محسوب می‌شود.

حفاظت از تخت‌جمشید تنها به بناها محدود نیست

جعفری با اشاره به ضرورت صیانت همه‌جانبه از این اثر تاریخی افزود: حفاظت از آثار تاریخی تنها به حفاظت مستقیم از بناها و نقش‌برجسته‌ها محدود نمی‌شود، بلکه صیانت از عرصه، حریم و منظر فرهنگی این آثار نیز بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند حفاظت از میراث فرهنگی به شمار می‌رود.

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید ادامه داد: این پایگاه با همکاری دستگاه‌های مسئول، پیگیری‌های لازم را برای جلوگیری از فعالیت‌های مغایر با ضوابط حفاظتی ادامه خواهد داد.

مرمت و صیانت از حریم؛ دو بال حفاظت پایدار

جعفری همچنین اجرای پروژه‌های تخصصی حفاظت و مرمت را در کنار صیانت از عرصه و حریم آثار، دو بخش مکمل در مسیر حفاظت پایدار از میراث تاریخی منطقه دانست و گفت: استمرار این اقدامات نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی و قضایی و همچنین تأمین منابع مالی مورد نیاز است.