به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جعفری از توقف فعالیت معدن شن و ماسه حسنآباد در حریم این مجموعه جهانی خبر داد و گفت: این اقدام در پی پیگیریهای پایگاه تختجمشید و با دستور دادستان شهرستان مرودشت انجام شده است.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط حفاظتی عرصه و حریم تختجمشید ادامه داد: بر اساس ضوابط عرصه و حریم مجموعه جهانی تختجمشید، هرگونه فعالیت معدنی در محدوده حریمهای سهگانه این اثر ممنوع بوده و انجام چنین فعالیتهایی تخلف از ضوابط قانونی محسوب میشود.
حفاظت از تختجمشید تنها به بناها محدود نیست
جعفری با اشاره به ضرورت صیانت همهجانبه از این اثر تاریخی افزود: حفاظت از آثار تاریخی تنها به حفاظت مستقیم از بناها و نقشبرجستهها محدود نمیشود، بلکه صیانت از عرصه، حریم و منظر فرهنگی این آثار نیز بخش جداییناپذیر فرآیند حفاظت از میراث فرهنگی به شمار میرود.
سرپرست پایگاه میراث جهانی تختجمشید ادامه داد: این پایگاه با همکاری دستگاههای مسئول، پیگیریهای لازم را برای جلوگیری از فعالیتهای مغایر با ضوابط حفاظتی ادامه خواهد داد.
مرمت و صیانت از حریم؛ دو بال حفاظت پایدار
جعفری همچنین اجرای پروژههای تخصصی حفاظت و مرمت را در کنار صیانت از عرصه و حریم آثار، دو بخش مکمل در مسیر حفاظت پایدار از میراث تاریخی منطقه دانست و گفت: استمرار این اقدامات نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی و قضایی و همچنین تأمین منابع مالی مورد نیاز است.
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