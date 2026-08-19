قیمت طلا و سکه در بازار؛ تداوم نوسان در انواع قطعات سکه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر تهران، بررسی آخرین وضعیت معاملات بازار طلا و سکه نشان می‌دهد که قیمت‌ها در انواع قطعات سکه و طلا با نوسان همراه بوده است.

وضعیت بازار طلا و انواع سکه

مطابق با نرخ‌های استخراج شده، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۱۹ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان تعیین شده است. در بازار سکه نیز، سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با قیمت ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم با نرخ ۱۹۱ میلیون تومان معامله می‌شود.

در بازار سبزه میدان، سایر قطعات سکه نیز با ارقام متفاوتی قیمت‌گذاری شده‌اند؛ به‌طوری که نیم‌سکه بهار آزادی ۹۸ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۴ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۲۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین هر مثقال طلای آب‌شده در بازار داخلی ۸۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

تحولات اونس جهانی

علاوه بر بازار داخلی، قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین‌المللی با ارقام ۴۳۶۰ دلار داد و ستد می‌شود که نشان‌دهنده تأثیرپذیری بازارهای داخلی از متغیرهای جهانی است. فعالان بازار معتقدند تداوم این نوسانات، معامله‌گران را به رویکردی محتاطانه‌تر در خرید و فروش وادار کرده است.