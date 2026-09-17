صادرات سالانه ۶۲ هزار تن کشمش از بناب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعهای ظهر پنجشنبه در نشست صمیمی وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان و بهرهبرداران این شهرستان، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، گفت: در این جنگ تمامعیار اقتصادی، با درایت رئیسجمهور و برنامهریزیهای وزارت جهاد کشاورزی، در کنار تلاش استانداران مرزی، خوشبختانه توانستیم کالاهای اساسی را با کمترین چالش و تلاطم، تأمین و مدیریت کنیم.
قلعهای با اشاره به جایگاه ممتاز بناب در استان، تصریح کرد: بناب با مساحتی در حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع، تنها ۱.۶ درصد از وسعت استان را به خود اختصاص داده است؛ اما از منظر ظرفیتها و استعدادهای بالفعل، همواره در میان ۳ تا ۴ شهرستان شاخص آذربایجان شرقی قرار دارد.
فرماندار شهرستان بناب افزود: این شهرستان با ۱۵۳ هزار نفر جمعیت، ۲۰ هزار بهرهبردار فعال در حوزه کشاورزی دارد که سالانه ۲۲۰ هزار تن محصولات متنوع کشاورزی تولید میکنند.
وی با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی در این منطقه، از جایگاه ویژه بناب در زنجیره ارزش محصول انگور سخن گفت و عنوان کرد: این شهرستان به لطف وجود ۷۰۰ بارگاه فرآوری کشمش و ۵۹ واحد صنایع تبدیلی، قطب تولید و بستهبندی این محصول در کشور محسوب میشود؛ بهطوریکه سالانه ۶۲ هزار تن کشمش از این شهرستان به بازارهای جهانی صادر میگردد.
قلعهای در ادامه به آمارهای زیرساختی این شهرستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۲۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان وجود دارد که ۱۸ هزار و ۳۰۰ هکتار آن آبی و مابقی دیم است. همچنین در بخش دامپروری نیز با فعالیت ۱۵ واحد دامداری صنعتی و ۳۵ واحد نیمهصنعتی، جمعیتی بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۰۰ رأس دام سنگین و ۱۴۶ هزار رأس دام سبک در این شهرستان نگهداری میشود.
گفتنی است انگور، گوجهفرنگی، گردو، یونجه و گندم، عمدهترین محصولات کشاورزی شهرستان بناب را تشکیل میدهند که نقش مهمی در اقتصاد محلی و معیشت یکسوم جمعیت روستایی این شهرستان ایفا میکنند.
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