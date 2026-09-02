به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسیرستمی بعدازظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه مازندران، با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای مختلف اقتصادی، اظهار کرد: بهرهمندی از این ظرفیتها زمانی به ثروت و توسعه منجر میشود که سرمایه انسانی، اندیشه و سرمایه اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش مهمی از فرآیند توسعه کشور را بر عهده دارند، افزود: سرمایهگذار نباید در مقابل دولت تعریف شود، بلکه باید به عنوان همراه و شریک در مسیر ساخت آینده کشور مورد حمایت قرار گیرد.
استاندار مازندران ادامه داد: شرایط دشوار اقتصادی و نوسانات بازار نتوانسته است بسیاری از تولیدکنندگان و معدنکاران را از ادامه فعالیت بازدارد و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در چنین شرایطی، نشاندهنده اراده و مسئولیتپذیری فعالان این حوزه است.
یونسیرستمی با اشاره به آثار اجتماعی فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی تصریح کرد: اهمیت یک کارخانه یا معدن تنها به میزان تولید آن محدود نمیشود؛ ادامه فعالیت هر واحد اقتصادی با زندگی کارکنان، معیشت خانوادهها و امید به آینده گره خورده است.
وی اضافه کرد: تولیدکننده علاوه بر ایجاد اشتغال، در تقویت توان اقتصادی کشور و افزایش امید اجتماعی نیز نقش دارد و حفظ چرخه تولید در شرایط دشوار، خود اقدامی ارزشمند برای آینده کشور است.
استاندار مازندران با تأکید بر لزوم فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی گفت: دستگاههای اجرایی باید در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرند، موانع موجود را کاهش دهند و فرآیندهای اداری را به گونهای سامان دهند که سرمایهگذار برای ادامه مسیر با پیچیدگیهای غیرضروری مواجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: در مازندران باید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذاری از امنیت برخوردار باشد، تولید مورد احترام قرار گیرد، کارآفرین احساس حمایت کند و نیروی کار نیز از کرامت و جایگاه شایسته برخوردار باشد.
یونسیرستمی با اشاره به دشواریهای تصمیمگیری برای سرمایهگذاری و اداره واحدهای تولیدی، گفت: مسئولان باید واقعیتهای موجود در مسیر فعالیت اقتصادی را درک کنند و در عمل برای کاهش مشکلات تولیدکنندگان اقدام کنند.
وی تأکید کرد: وظیفه مدیریت استان، هموار کردن مسیر تولید و سرمایهگذاری و جلوگیری از گرفتار شدن فعالان اقتصادی در موانع قابل رفع است؛ چرا که توسعه اقتصادی بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
استاندار مازندران در پایان با قدردانی از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان، نقش آنان را در حفظ جریان تولید و ایجاد فرصتهای شغلی مهم دانست و ابراز امیدواری کرد عملکرد فعالان این بخش، بیش از عناوین و جایگاههای رسمی، معیار ارزیابی و ماندگاری نام آنان در آینده باشد.
نظر شما