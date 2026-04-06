بر سر جنگنده «اف۳۵» آمریکا در آسمان عراق چه آمد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، یک فروند جنگنده پیشرفته اف‑۳۵ آمریکا هنگام پرواز در آسمان عراق، رمز بین‌المللی اضطراری «۷۷۰۰» را فعال کرد که به این معناست که هواپیما دچار یک وضعیت اضطراری شده است.

بر اساس داده‌های سایت «فلایت‌رادار ۲۴»، این جنگنده که با نام «F۳۵LNG» شناخته می‌شود، صبح یکشنبه در نزدیکی مرز عراق و کویت دیده شد. خلبان ابتدا هواپیما را تا ارتفاع ۲۴ هزار پا بالا برد، اما بعد از فعال کردن رمز ۷۷۰۰، ناگهان جنگنده از روی رادار ناپدید شد.

رمز ۷۷۰۰ یک کد جهانی است که خلبانان در مواقع اضطراری مثل خرابی فنی، تمام شدن سوخت، یا هر مشکلی که ایمنی هواپیما و سرنشینانش را تهدید کند، ارسال می‌کنند.

هنوز معلوم نیست چرا خلبان این رمز را فرستاده است. بعضی کارشناسان می‌گویند شاید جنگنده در تنش‌های نظامی منطقه آسیب دیده باشد. برخی دیگر هم معتقدند احتمالاً یک نقص فنی ساده باعث این اتفاق شده است.

آمریکا تا الان هیچ توضیح رسمی درباره این حادثه یا وضعیت خلبان و جنگنده نداده است.

معمولاً جنگنده‌های آمریکایی اطلاعات پرواز خود را به صورت عمومی پخش نمی‌کنند؛ مگر در مواقع استثنایی یا وقتی که سیستم اضطراری روشن می‌شود. به همین دلیل، دیده شدن چنین اتفاقی معمولاً نشانه جدی بودن ماجراست.