لاوروف: گفتگو با آمریکا تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه در کنگره «جنبش بین‌المللی روس‌دوستان» در سخنانی اعلام کرد: روسیه بار دیگر در تاریخ خود، در خط مقدم تغییراتی قرار دارد که تمام جهان در حال تجربه آن است.

وزیر خارجه روسیه ادامه داد: بار دیگر در تاریخ خود، در خط مقدم سکوت غرب در برابر تمجید زلنسکی از بقایای نازیسم قرار داریم. این رویکرد شیطانی است. زلنسکی در برابر بقایای جنایتکاران نازی که از اروپا به اوکراین منتقل شده بودند تا دوباره دفن شوند، زانو زد. کشورهای غربی ضمن ترویج «افسانه» تهدید روسیه، فعالانه خود را برای درگیری احتمالی با این کشور آماده می‌کنند.یک «کارزار تبلیغاتی» گسترده علیه روسیه در آستانه انتخابات پیش‌روی «دوما» (پارلمان روسیه) در جریان است. نمایندگان ایالات متحده نسبت به مقامات اروپایی، تمایل بیشتری برای گفتگو با روسیه دارند. اقدامات غرب بسیاری از کشورها را متقاعد کرده است که باید در خصوص توافق با دولت‌های غربی با احتیاط عمل کرد. ... سازمان همکاری شانگهای (SCO) به یکی از ارکان اصلی امنیت و توسعه پایدار در اوراسیا تبدیل شده است.

سرگئی لاوروف، سپس افزود: روسیه و آمریکا دائماً با یکدیگر در تماس هستند. من هم با همتای خود در ارتباط هستم. من با همتای آمریکایی خود و کسانی که بر مسئله مناقشه اوکراین نظارت دارند، از جمله کوشنر و دیگران، در تماس هستم. گفتگو با آمریکا تاکنون نتیجه ملموسی در زمینه احیای روابط دو کشور نداشته است و در آینده نزدیک نیز چنین نتیجه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

وی سپس افزود: غرب کوزوو را بدون رأی‌ گیری به رسمیت شناخت، اما از به رسمیت شناختن همه‌ پرسی کریمه خودداری می‌ کند.