به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، دکتر «تاتیانا ژمود»، از بخش چشم‌پزشکی دانشگاه ملی پزشکی پیروگوف در اوکراین، می‌گوید: «اکستنشن مژه یک روش زیبایی بسیار محبوب در میان زنان جوان است، اما در عین حال، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این روش ممکن است مشکلاتی را در سطح چشم ایجاد کند، از جمله تحریک و سوزش، علائم خشکی چشم و اختلال در عملکرد غدد میبومین.»

برای انجام این مطالعه، محققان ۳۴۵ زن در رده سنی ۱۶ تا ۲۸ سال را مورد بررسی قرار دادند. از میان ۸۶ نفری که اکستنشن مژه انجام داده بودند، نزدیک به نیمی از آن‌ها پس از انجام این کار، احساس ناراحتی، قرمزی، ریزش اشک یا خارش را گزارش کردند.

این زنان همچنین تحت تصویربرداری مادون قرمز قرار گرفتند تا غدد بسیار ریز موجود در پلک‌هایشان بررسی شود.

در میان کسانی که بیش از ۱۰ بار اکستنشن انجام داده بودند، ۸۵ درصد دارای غددی بودند که مسدود شده یا چربی مناسب برای حفظ رطوبت چشم را تولید نمی‌کردند.

در بخش دیگری از این مطالعه، نمونه‌های مژه ۲۵ زن که به‌طور مرتب اکستنشن انجام می‌دادند، مورد بررسی قرار گرفت. محققان گزارش دادند که در ۲۴ مورد از آنها، انگل های پوستی ریزی به نام «دمودکس فولیکولوروم» یافت شد.

اکثر این افراد علائم تحریک ناشی از این انگل ها را داشتند؛ از جمله خارش، قرمزی و تورم در اطراف پلک‌ها، چسبیدن مژه‌ها به یکدیگر و پوسته‌پوسته شدن پوست در پایه مژه‌ها.

محققان اظهار داشتند که انجام مکرر اکستنشن ممکن است شرایطی را ایجاد کند که به تکثیر این انگل ها کمک می‌کند.

ژمود توصیه می‌کند که اکستنشن‌ها روزی دو بار با استفاده از ژل بهداشتی مخصوص پلک (که فاقد مواد نگهدارنده و ضد حساسیت باشد) و برس مخصوص شستشوی مژه، تمیز شوند.

در صورت تأیید آلودگی به انگل ها، ممکن است درمان‌های ضد انگل مد نظر قرار گیرد.