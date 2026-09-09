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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

انتشار مجموعه نمایشنامه «۸ صحنه از جنگ رمضان» به قلم ۸ نویسنده کشور

انتشار مجموعه نمایشنامه «۸ صحنه از جنگ رمضان» به قلم ۸ نویسنده کشور

مجموعه نمایشنامه «۸ صحنه از جنگ رمضان» به همت بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت روانه بازار نشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در راستای تولید متون نمایشی و تقویت درام مقاومت، مجموعه نمایشنامه «۸ صحنه از جنگ رمضان» شامل ۸ اثر تازه از نویسندگان تئاتر کشور با تمرکز بر رویدادها و واقعیات جنگ رمضان را روانه بازار کتاب خواهد کرد.

عناوین نمایشنامه‌ها و نویسندگان این مجموعه بدین شرح است:

- «آتش و الماس» نوشته‌ انوش معظمی

- «سفینه غزل» نوشته‌ خسرو امیری

- «اژدر دوم» نوشته‌ محسن عظیمی

- «حسرت‌های ناتمام» نوشته‌ منوچهر اکبرلو

- «راهنمای مختصر ۳۵ ثانیه فراموشی» نوشته‌ رضا گشتاسب

- «عزیز دل آقا» نوشته‌ سیده طاهره حسینی

- «نقاب» نوشته‌ رقیه ارشادی

- «موج آخر» نوشته‌ شهرام سلطانی

مجموعه «۸ صحنه از جنگ رمضان» با هدف غنابخشی به ادبیات نمایشی حوزه پایداری و ایجاد فرصتی مناسب برای اجرای گروه‌های نمایشی، همزمان با برنامه‌های این دوره از جشنواره عرضه و در دسترس هنرمندان و پژوهشگران قرار می‌گیرد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6942297

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