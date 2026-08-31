به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، در پی حواشی ایجادشده پیرامون بهکارگیری نیرو در پالایشگاه لیشتر، با انتشار پیامی خطاب به مردم، بزرگان، معتمدان، نخبگان و صاحبان نفوذ اجتماعی منطقه، نسبت به تبعات فشارهای استخدامی بر روند سرمایهگذاری در گچساران و باشت هشدار داد.
وی در این پیام با اشاره به مطالبه دیرینه مردم منطقه برای ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان اظهار کرد: سالهاست همه از درد مشترک بیکاری جوانان سخن میگوییم و این پرسش مطرح بوده که چرا با وجود ظرفیتهای نفت، گاز، منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیلکرده و موقعیت مناسب منطقه، فرصتهای شغلی متناسب با ظرفیتهای گچساران و باشت ایجاد نشده است.
تاجگردون افزود: امروز شرایطی به وجود آمده که نباید با گذشته مقایسه شود و چند طرح بزرگ اقتصادی و صنعتی در منطقه آغاز شده یا در مسیر اجرا قرار گرفتهاند؛ طرحهایی مانند پالایشگاه، صنعت شیشه و طرحهای مختلف صنعتی و پاییندستی که میتوانند مسیر اقتصادی منطقه را تغییر دهند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس ادامه داد: این طرحها تنها چند پروژه ساختمانی نیستند، بلکه میتوانند زنجیرهای از فعالیتهای تولیدی ایجاد کرده و در سالهای آینده فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم به وجود آورند.
وی با بیان اینکه تعداد جوانان جویای کار زیاد است و همه حق دارند نگران آینده فرزندان خود باشند، تصریح کرد: نمیتوان برای حل یک مشکل، مشکل بزرگتری ایجاد کرد. نمیشود هم سرمایهگذار را دعوت کرد و همزمان با فشار، تجمع، سفارش و ایجاد حاشیه، فضای سرمایهگذاری را ناامن کرد.
تاجگردون خطاب به بزرگان و معتمدان منطقه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به نقش بزرگان و معتمدان نیاز داریم و از آنها انتظار نمیرود برای هر جوان یک شغل پیدا کنند، بلکه انتظار بزرگتری وجود دارد و آن کمک به حفظ اصل فرصتهای شغلی است.
وی تأکید کرد: اگر جوانی امروز به هر دلیل در یک پروژه استخدام نشد، ممکن است فردا در همان پروژه یا پروژه دیگری فرصت پیدا کند، اما اگر پروژه به دلیل فشارها و حاشیهها از منطقه برود، دیگر هیچ سامانهای نمیتواند برای کسی شغل ایجاد کند.
نماینده مردم گچساران و باشت با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «مطالبه بحق» و رفتارهایی که آینده منطقه را تهدید میکند، گفت: نمیخواهم کسی را متهم کنم و نمیخواهم بگویم اعتراض نکنید یا مردم سکوت کنند، اما صریح میگویم اگر قرار باشد هر پروژهای که وارد گچساران میشود گرفتار فشار برای استخدام، سهمخواهی و حاشیه شود، باید منتظر فرار سرمایه باشیم.
تاجگردون افزود: اگر سرمایه فرار کرد، نباید فردا از دولت، نماینده، استاندار یا سرمایهگذار پرسید چرا در منطقه سرمایهگذاری نمیشود؛ زیرا سرمایهگذار جایی میرود که بتواند با خیال آسوده سرمایهگذاری کند.
وی با اشاره به ضرورت انتخاب مسیر درست برای آینده اقتصادی منطقه بیان کرد: امروز بر سر یک دوراهی واقعی قرار گرفتهایم؛ یا از این پروژهها حمایت کنیم، شفافیت را مطالبه کنیم، جذب نیرو را تخصصی و عادلانه نگه داریم و اجازه دهیم سرمایهگذاریها به نتیجه برسند، یا با فشارها و حاشیهها فضای کار را از بین ببریم و دوباره به همان نقطهای برگردیم که سالها در آن گرفتار بودهایم؛ یعنی بیکاری.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس گفت: سرمایه آمده، پروژه آمده و فرصت ایجاد شده است؛ فقط باید اجازه دهیم کار انجام شود.
وی با تأکید بر وظیفه خود در قبال جوانان و منافع منطقه اظهار کرد: وظیفه من دفاع از حق جوانان، شفافیت و منافع منطقه است، حتی اگر دفاع از این مسیر همیشه آسان نباشد؛ اما این مسیر بدون همراهی بزرگان، معتمدان و دلسوزان منطقه به مقصد نمیرسد.
تاجگردون از بزرگان و دلسوزان منطقه خواست در این مقطع حساس، نه در برابر مطالبه جوانان و نه در برابر سرمایهگذار قرار بگیرند، بلکه در کنار جوانان و سرمایهگذاری بایستند.
وی ادامه داد: باید مطالبهگری کنیم اما سرمایهگذاری را نترسانیم، شفافیت بخواهیم اما پروژه را متوقف نکنیم و عدالت بخواهیم اما تخصص را قربانی نکنیم.
نماینده مردم گچساران و باشت با بیان اینکه نباید اجازه داد چند حاشیه سرنوشت یک نسل را تعیین کند، تصریح کرد: اگر امروز نتوانیم این فرصتها را حفظ کنیم، فردا شاید دیگر نه سرمایهگذاری باشد، نه پروژهای و نه شغلی که بر سر آن اختلاف کنیم؛ این بار دیگر مسئله یک استخدام نیست، بلکه مسئله آینده گچساران و باشت است.
تاجگردون راه عبور از بیکاری را ایجاد تولید، سرمایهگذاری و اشتغال پایدار دانست و گفت: اگر امروز همه دلسوزان و بهویژه بزرگان منطقه برای حفظ این مسیر وارد نشوند، ممکن است سالها بعد دوباره در همان نقطهای بایستیم که امروز ایستادهایم و از خود بپرسیم چرا فرصت داشتیم اما نتوانستیم از آن استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه هنوز برای اصلاح روندها فرصت وجود دارد، افزود: اگر ایرادی در روند جذب نیرو وجود دارد، باید اصلاح شود؛ اگر حقی از جوانی ضایع شده، باید احقاق شود و اگر سامانه یا فرآیند استخدام اشکالی دارد، باید شفاف و اصلاح شود.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس خاطرنشان کرد: اما اگر قرار باشد به نام اشتغال جوانان، اصل سرمایهگذاری و ادامه پروژهها را با فشار و حاشیه به خطر بیندازیم، در برابر این تصمیم سکوت نخواهم کرد؛ چراکه فردای از دست رفتن یک سرمایهگذاری بزرگ، توضیح دادن برای جوان بیکار فایدهای ندارد.
تاجگردون با بیان اینکه بازگرداندن سرمایهگذار پس از خروج از منطقه بسیار دشوار است، گفت: شاید این فرصت یک یا دو روز باشد؛ بنابراین امروز مسئولیت این هشدار را میپذیرم و صریح میگویم اگر این فرصتها را از دست بدهیم، باید روزی پاسخ بدهیم که چرا اجازه دادیم سرمایه و اشتغال از منطقه خارج شود.
وی تأکید کرد: هدف از بیان این مطالب متهم کردن کسی نیست، بلکه هشدار درباره آینده منطقه و فرصتهایی است که میتواند مسیر اشتغال و اقتصاد گچساران و باشت را تغییر دهد.
نماینده مردم گچساران و باشت در پایان گفت: نمیخواهم فردا مدعی کسی باشم؛ میخواهم امروز همه ما نسبت به آینده منطقه مسئول باشیم. امروز زمان تصمیم است و فردا ممکن است زمان حسرت باشد.
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