اشتغال هزاران جوان گچسارانی در گرو تداوم اجرای پالایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب مقیمی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: اصحاب رسانه با رسالت عظیم خبری و قلم رسای خود می‌توانند نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و انعکاس خدمات دولت به مردم ایفا کنند.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال جوانان و جذب سرمایه‌گذاران در شهرستان گچساران افزود: اشتغال جوانان و حمایت از سرمایه‌گذاران دو موضوع مهم و اساسی در شهرستان است و همه مردم، جوانان، ریش‌سفیدان و مسئولان باید با حفظ آرامش و همراهی سرمایه‌گذاران، زمینه اجرای پروژه‌های اقتصادی را فراهم کنند.

فرماندار گچساران با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی به ویژه پالایشگاه نفت در این شهرستان بیان کرد: به مردم و جوانان گچساران قول می‌دهم با راه‌اندازی این پروژه‌ها و سایر طرح‌های بزرگ اقتصادی، تا دو سال آینده زمینه‌ای فراهم شود که فرد بیکار در شهرستان وجود نداشته باشد.

وی همراهی و صبر جوانان را از الزامات پایداری پروژه‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: متأسفانه مدیر پالایشگاه در روزهای اخیر طی نامه‌ای به فرمانداری درخواست جابه‌جایی محل اجرای پروژه را مطرح کرده بود که با برگزاری جلسات متعدد و همکاری نماینده مردم، تلاش کردیم این اطمینان را به مدیر و سرمایه‌گذار بدهیم که گچساران محیطی امن برای اجرای پروژه‌های اقتصادی است.

مقیمی ادامه داد: دغدغه اصلی ما رفع بیکاری جوانان است و نباید اجازه دهیم مسائل حاشیه‌ای موجب توقف یا کندی اجرای پروژه پالایشگاه شود.

وی ظرفیت اشتغال پالایشگاه را حدود ۶ تا ۷ هزار نفر عنوان کرد و گفت: نباید انتظار داشت تمام این نیروها در ابتدای شروع فعالیت پالایشگاه جذب شوند، بلکه این پروژه به صورت مرحله‌ای پیش می‌رود و متناسب با مراحل اجرایی و نیازهای تخصصی، نیروی انسانی جذب خواهد کرد.

فرماندار گچساران افزود: پروژه پالایشگاه در حال حاضر در مرحله خاک‌برداری است و طبیعی است که در این مرحله بیشتر به رانندگان ماشین‌آلات سنگین و نیروهای مرتبط با تجهیزات و ماشین‌آلات عمرانی نیاز باشد و در مراحل بعد، نیروهای تخصصی متناسب با نیاز پروژه جذب خواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد وقفه در اجرای پروژه اظهار کرد: نباید با خودخواهی یا ایجاد حاشیه، مانع اجرای پروژه‌ای شویم که می‌تواند آینده اشتغال شهرستان را متحول کند. عملیات اجرایی این پروژه باید در مدت سه سال تکمیل شود و هرگونه وقفه می‌تواند خسارت‌های میلیاردی به سرمایه‌گذار وارد کند.

مقیمی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای اجرای پالایشگاه در گچساران گفت: این پروژه پس از دو سال تلاش نماینده مردم در شهرستان اجرایی شده است و همه ما وظیفه داریم برای پایداری و ادامه عملیات اجرایی آن تلاش کنیم.

وی همچنین بر اولویت جذب نیروهای بومی مناطق لیشتر و خیرآباد تأکید کرد و گفت: با توجه به پیامدهای احتمالی آلایندگی و مجاورت این مناطق با پروژه، نیروهای بومی منطقه در اولویت جذب قرار دارند.

فرماندار گچساران با بیان اینکه پالایشگاه یک طرح ملی و متعلق به همه مردم شهرستان است، افزود: در عین حال نیروهای مناطق پیرامون پالایشگاه از اولویت بیشتری برای جذب برخوردار هستند.

مقیمی تصریح کرد: برای راستی‌آزمایی و ایجاد اطمینان در میان جوانان و مردم منطقه، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد نیروهای مشغول به کار در پالایشگاه از همان منطقه هستند.

وی خطاب به جوانان و جویندگان کار شهرستان گفت: به عنوان خادم مردم قول می‌دهم با همکاری و همدلی مردم، پیشرفت عملیات پالایشگاه و اجرای دیگر پروژه‌های بزرگ اقتصادی، طی دو سال آینده زمینه اشتغال جوانان در شهرستان به شکل گسترده فراهم شود.

فرماندار گچساران از راه‌اندازی سامانه کاریابی برای تسهیل ثبت‌نام متقاضیان اشتغال در پالایشگاه نفت و دیگر پروژه‌های اقتصادی خبر داد و خاطرنشان کرد: از خانواده‌ها و جوانان جویای کار می‌خواهیم در این سامانه ثبت‌نام کنند تا اطلاعات آنها برای استفاده از ظرفیت‌های شغلی پروژه‌های در حال اجرا در دسترس باشد.

مقیمی با تأکید بر ضرورت ایجاد عدالت شغلی در شهرستان گفت: هدف ما این است که فرصت‌های شغلی به شکل عادلانه در اختیار جوانان قرار گیرد و افراد بومی که در سامانه کاریابی ثبت‌نام می‌کنند، متناسب با نیاز پروژه‌ها در اولویت جذب قرار گیرند.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی و تلاش نماینده مردم برای جذب سرمایه گذار در گچساران اظهار کرد: از جوانان می‌خواهیم با ایجاد آرامش به مسئولان اعتماد کنند؛ اگر اجرای پروژه‌ها استمرار داشته باشد، در دو سال آینده ظرفیت اشتغال شهرستان به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

فرماندار گچساران در پایان گفت: تحقق این هدف مهم نیازمند همراهی همه مردم، دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه است تا پروژه‌ها با سرعت بیشتری اجرا و فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان شهرستان ایجاد شود.