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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

ناپایداری‌های جوی در کرمان؛ از رگبار و تگرگ تا طغیان رودخانه ها

ناپایداری‌های جوی در کرمان؛ از رگبار و تگرگ تا طغیان رودخانه ها

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان نسبت به وقوع رگبار باران، رعد و برق، تندبادهای لحظه‌ای و احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی در مناطق جنوبی و ارتفاعات مرکزی این استان تا روز سه‌شنبه هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز جمعه تا سه‌شنبه، شرایط جوی در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان کرمان ناپایدار و طبق پیش‌بینی‌های صورت‌ گرفته، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

همچنین به‌طور متناوب، به‌ ویژه در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه، وقوع رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق، وزش تندبادهای لحظه‌ای و در مناطق مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

هواشناسی کرمان با تأکید بر ماهیت بارش‌های فصلی، نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی در مناطق جنوبی استان هشدار داد و از هم‌وطنان خواست در این مناطق احتیاط لازم را به عمل آورند.

بر این اساس علاوه بر ناپایداری‌های جوی، پیش‌بینی می‌شود طی این مدت در برخی نواحی استان کرمان، به‌ویژه مناطق شمالی، نوار شرقی و جنوب، وزش باد به همراه غبار محلی رخ دهد که موجب افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد.

کد مطلب 6943832

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