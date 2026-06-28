به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین شامگاه یکشنبه در تشریح جزئیات جلسه پیگیری پروژه بهسازی آزادراه زنجان - تبریز که با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان آذربایجانشرقی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، آخرین وضعیت عملیاتی این پروژه حیاتی بررسی و تصمیمات قاطعی برای رفع موانع موجود اتخاذ شد.
وی افزود: طبق توافقات صورتگرفته، سازمان راهداری مکلف شد حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری، عملیات روکش آسفالت ۲۰۰ کیلومتر باقیمانده از این محور را در هر دو باند رفت و برگشت به سرانجام برساند؛ همچنین مقرر شد لکهگیری بخشهای آسیبدیده در کل مسیر آزادراه نیز بهصورت ضربالاجلی انجام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از توقف روند اجرایی پروژه طی یک سال گذشته، تصریح کرد: این در حالی است که پیش از این دستورات مکرری از سوی وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای طرح صادر شده بود، اما روند کار مطلوب نبود. اکنون با ورود مجلس، ضمانتهای اجرایی لازم برای تحقق این تعهدات ایجاد شده است.
نوین از آغاز به کار دو پیمانکار جدید در محدوده آذربایجانشرقی خبر داد و گفت: با انتخاب سازمان راهداری، این پیمانکاران مسئولیت بخشی از عملیات اجرایی را بر عهده گرفتهاند تا سرعت تکمیل پروژه افزایش یابد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر پیشرفت کار، خاطرنشان کرد: مقرر شده گزارشهای مدیریتی از روند پیشرفت پروژه بهصورت هفتگی به دفتر نایبرئیس مجلس و مجمع نمایندگان استان ارسال شود تا روند اجرای تعهدات بهدقت رصد گردد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به وضعیت پل بیات در شهرستان هشترود نیز گفت: بر اساس تعهدات اخذشده، سازمان راهداری موظف است تا هفته نخست مردادماه، یک باند این پل را برای تردد ایمن شهروندان به بهرهبرداری برساند.
وی در پایان با بیان اینکه بهسازی آزادراه تبریز - زنجان یکی از مطالبات اصلی نمایندگان استان از وزارت راه و شهرسازی است، افزود: با توجه به اهمیت استراتژیک این مسیر و نقش مستقیم آن در کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی جادهای، هرگونه تأخیر در اجرای این پروژه غیرقابلقبول است و انتظار میرود تمامی تعهدات در موعد مقرر عملیاتی شود.
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