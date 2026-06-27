پایان بازسازی پل تخریب شده بزرگراه پیامبر اعظم تا ۲ ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین علی‌اکبری روز شنبه در جلسه بررسی وضعیت طرح‌های راهداری شهرستان‌های هشترود و چاراویماق افزود: این پل که بر روی رودخانه بیات و در مسیر دو شهرستان هشترود و چاراویماق در آزادراه پیامبر اعظم واقع شده است، اسفند ماه پارسال و در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی بمباران شد که عملیات مرمت و بازسازی آن آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون ۲۰ شمع این پل مرمت شده و ۹۵۰ مترمکعب تخریب و آواربرداری نیز انجام گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با بیان اینکه سال گذشته ۲۲ پروژه به طول ۱۲۲ کیلومتر در شهرستان چاراویماق اجرا شد، مجموع هزینه این پروژه‌ها را بیش از یک‌هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

علی‌اکبری ادامه داد: در همین مدت در شهرستان هشترود نیز ۲۲ پروژه راهداری به طول ۲۰۵ کیلومتر با صرف هزینه‌ای بالغ بر سه‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی فعالیت گسترده معادن در آذربایجان شرقی را از عوامل تخریب بسیاری از جاده‌های روستایی شهرستان‌های هشترود و چاراویماق دانست و افزود: متأسفانه مدیران معادن به تعهدات خود در قبال تعمیر و احداث جاده‌هایی که توسط فعالیت‌های معدنی تخریب می‌شود پایبند نیستند.

بازسازی پل تخریب شده بزرگراه پیامبر اعظم تا دو ماه آینده

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه از اختصاص یک‌هزار و ۸۰۰ تن قیر رایگان برای آسفالت راه‌های روستایی حوزه راهداری هشترود و چاراویماق خبر داد.

فرامرز شهسواری با بیان اینکه شاخص برخورداری راه‌های روستایی شهرستان چاراویماق ۴۰ درصد کمتر از متوسط استانی است، افزود: پارسال ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان‌ها آسفالت‌ریزی شد که باید این آمار در سال جاری افزایش یافته و رشد قابل توجهی داشته باشد.

وی از وضعیت نامناسب راه روستای ایستی‌سو که در مسیر گردشگری قرار داشته و راه ارتباطی ۵۰ روستا و معادن را به هم متصل می‌کند، انتقاد کرد و خواستار آسفالت‌ریزی این مسیر پرتردد شد.

شهسواری همچنین خواستار آسفالت‌ریزی و حذف نقاط حادثه‌خیز جاده قره‌آغاج به هشترود و آزادراه پیامبر اعظم شد.

فرماندار چاراویماق نیز با اشاره به اینکه این شهرستان ۹۰۰ کیلومتر راه دارد که بسیاری از آن‌ها تخریب شده و نیازمند آسفالت‌ریزی است، گفت: اکنون با گذشت سه ماه از سال، هیچ پیمانکاری برای آسفالت‌ریزی و تعمیرات جاده‌ای به این شهرستان اعزام نشده است.

قدرت ملکی عمده مشکل و چالش اصلی شهرستان چاراویماق را جاده و آب شرب عنوان کرد.

وی از کمبود ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین در این شهرستان انتقاد کرد و خواستار تجهیز و اورهال ماشین‌آلات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چاراویماق شد.

ملکی با اشاره به اینکه جاده میاندوآب- قره‌آغاج- میانه هنوز افتتاح نشده و زیر بار ترافیکی نرفته است، یادآور شد: با این وجود تردد در این مسیر جریان دارد و اگر برای وسایل نقلیه مشکلی پیش آید، مشخص نیست چه کسی پاسخگو خواهد بود.

به گفته وی، نبود پایگاه‌های راهداری و اورژانس در این مسیر مشکلات متعددی برای مسافران ایجاد کرده است.