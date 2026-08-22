به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری روز شنبه در بازدید از روند اجرایی پل بیات که در جریان جنگ تحمیلی سوم در اسفند ماه پارسال تخریب شده بود، اظهار کرد: بسیاری از کارهای مربوط به بازسازی و ترمیم سازه پل به پایان رسیده و طی روزهای آتی آسفالت ریزی، تکمیل نرده گذاری و عملیات خط کشی آن انجام خواهد شد.

به گفته وی پس از تخریب ۲ دهنه از ۶ دهنه پل بیات و از اولین روز تخریب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور وارد عمل شده و عملیات بازسازی را شروع کردند.

اکبری ادامه داد: در کمتر از ۲ هفته کنارگذر پل مزبور برای رفت و آمد وسایل نقلیه احداث شد و عملیات بازسازی نیز بلافاصله شروع شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تمام مشکلات موجود، بازسازی و ترمیم کامل پل بیات تا ۱۵ روز آینده به اتمام رسیده و به بهره‌برداری برسد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هزینه بازسازی این پل را بالغ بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.