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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۴

بازسازی پل بیات در آزادراه پیامبر اعظم تا ۱۵ روز آینده به پایان می‌رسد

بازسازی پل بیات در آزادراه پیامبر اعظم تا ۱۵ روز آینده به پایان می‌رسد

تبریز- رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از تکمیل عملیات بازسازی پل بیات در آزادراه پیامبر اعظم(ص) محدوده شهرستان هشترود تا ۱۵ روز آینده و آماده‌سازی آن برای بهره‌برداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری روز شنبه در بازدید از روند اجرایی پل بیات که در جریان جنگ تحمیلی سوم در اسفند ماه پارسال تخریب شده بود، اظهار کرد: بسیاری از کارهای مربوط به بازسازی و ترمیم سازه پل به پایان رسیده و طی روزهای آتی آسفالت ریزی، تکمیل نرده گذاری و عملیات خط کشی آن انجام خواهد شد.

به گفته وی پس از تخریب ۲ دهنه از ۶ دهنه پل بیات و از اولین روز تخریب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور وارد عمل شده و عملیات بازسازی را شروع کردند.

اکبری ادامه داد: در کمتر از ۲ هفته کنارگذر پل مزبور برای رفت و آمد وسایل نقلیه احداث شد و عملیات بازسازی نیز بلافاصله شروع شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تمام مشکلات موجود، بازسازی و ترمیم کامل پل بیات تا ۱۵ روز آینده به اتمام رسیده و به بهره‌برداری برسد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هزینه بازسازی این پل را بالغ بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

کد مطلب 6923447

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