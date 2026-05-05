۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

«تنها در تهران» فیلم افتتاحیه جشنواره دیاسپورا شد؛ روایتی از دل جنگ

فیلم «تنها در تهران» به کارگردانی آمین صحرایی، فیلم افتتاحیه جشنواره بین‌المللی چهاردهمین جشنواره جهانی دیاسپورا در کره جنوبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «تنها در تهران» ساخته آمین صحرایی، به عنوان فیلم افتتاحیه چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی دیاسپورا (Diaspora Film Festival) در شهر اینچئون کره جنوبی انتخاب شد و اول خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۲۲ می ۲۰۲۵ به نمایش درمی‌آید.

در توضیح این فیلم آمده است: «تنها در تهران» که در دل شرایط جنگی و در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع زیستی کارگردان شکل گرفته، روایتی شخصی، عمیق و بی‌واسطه از مواجهه انسان با رنج، تنهایی و جستجوی معنا در میانه ویرانی است. این فیلم نه‌ تنها یک اثر سینمایی، بلکه تجربه‌ای زیسته و ثبت‌شده از لحظاتی است که مرز میان بقا و فروپاشی به باریک‌ترین حالت خود می‌رسد.

آمین صحرایی، این فیلم را در شرایطی ساخته که خود نیز با آسیب‌های روحی و جسمی ناشی از جنگ روبه‌رو بوده است. این فیلم از اعماق وجود کارگردان شکل گرفته و حاصل تلاشی است برای درک زندگی در زمانی که امید به سادگی در دسترس نیست. همین صداقت و بی‌پیرایگی، یکی از مهم‌ترین دلایلی بوده که این فیلم توانسته توجه برنامه‌ریزان و مخاطبان بین‌المللی را به خود جلب کند.

«تنها در تهران» پیش از انتخاب به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کره‌ای، در جشنواره‌های بین‌المللی از جمله در سی‌وچهارمین دوره جشنواره بین‌المللی لوئیز در ایالات متحده و جشنواره فیلم مستند امداکس که تمرکز ویژه‌ای بر سینما با رویکردهای انسانی و اجتماعی دارد، حضور داشته‌است.

فیلم «تنها در تهران» در ۲ نسخه کوتاه و سینمایی تولید شده و در حال حاضر در مسیر حضور در جشنواره‌های بین‌المللی و اکران‌های جهانی قرار دارد. برنامه‌ریزی شده که پس از پایان این مسیر، نسخه سینمایی فیلم در داخل کشور نیز به نمایش درآید.

در شرایطی که آمین صحرایی موفق به دریافت ویزای کشورهای یونان و کره جنوبی برای حضور در جشنواره‌ها شده بود، به دلیل شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود، امکان حضور فیزیکی در این رویدادها را پیدا نکرد. با این حال، برگزارکنندگان برخی جشنواره‌ها از جمله جشنواره پازیویتی یونان و نیز جشنواره کره جنوبی، با درک این شرایط، اکران‌های جشنواره را به این کارگردان و وضعیت خاص او تقدیم کردند.

آزاده فضلی

