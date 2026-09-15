تابش «نور» به خورشید رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای رویداد، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «نور»، ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۷ شهریور، به مدیریت هنری آیناز زارعی نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست در گالری خورشید افتتاح می‌شود.

در نمایشگاه «نور»، ۳۶ هنرمند به نام‌های ابرار ثامر، اعظم فلاح سفیدکوه، الهام طبسی نژاد، امیر اشکان فتاحی، آتنا چهاردولی، بتسابه قنبری، پارمیدا امیرحاج، پروانه دیوبند، پریا سادات لواسانی، پریسا گل محمدی، حسام افتخاری، خیزران معادی رودسری، دیانا مظاهری، رها آزادمهر، زهرا عبداله پور، زهرا مرادی قهدریجانی، زینب عبداللهی، سارا بهبودی، سارا تاجی زاداگان، سیده فریبا فتاحی، شکیلا مفتخر، صبا صبوری، فاطمه جعفری، فائزه سادات حاجی میراحمدی، لیلا بیگوند، لیلا حبیبی، لیلا فرزان فرد، محمودرضا هفته خانکی، مرتضی اکبری، مرضیه بمانی پور، مریم جنگی خامنه، معصومه صادقیان، مینا مختاری، ندا کاظمی، نگار یوسفی، یسنا صداقت پور، ۴۶ اثر خودشان در زمینه هنرهای تجسمی را به نمایش می‌گذارند.

علاقه‌مندان به هنر می‌توانند برای تماشای آثار هنرمندان از روز جمعه ۲۷ تا روز دوشنبه ۳۰ شهریور، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به گالری خورشید واقع در بلوار آفریقا، کوچه تور، پلاک ۷۰، طبقه یک، واحد یک مراجعه کنند. اختتامیه رویداد روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. ‌