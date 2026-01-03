  1. استانها
۶ مصدوم در حادثه برخورد دو خودرو در چهارراه پگاه بندرعباس

بندرعباس-سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان از امدادرسانی به حادثه برخورد دو خودروی سواری پژو ۲۰۷و پژو ۴۰۵ در چهارراه پگاه بندرعباس وانتقال مصدومین سانحه به بیمارستان شهید محمدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر اظهار کرد: طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز در ٠٠:۴۶ بامداد ۱۳ دی ماه جاری مبنی بر برخورد دو دستگاه خودرو سواری در چهارراه پگاه، پس از توصیه‌های لازم به تماس گیرنده قبل از رسیدن آمبولانس توسط کارشناس واحد ارتباطات، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهرک توحید و بلوار امام حسین (ع) به محل اعلام شده اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل حادثه، ارزیابی اولیه صحنه انجام شد، در پی برخورد دو دستگاه خودرو سواری، ۶ نفر مصدوم شده بودند، که پس از فیکس سر و گردن، اندام‌ها و رعایت اصول جابجایی، مصدومین توسط آمبولانس‌های حاضر در صحنه به بیمارستان شهید محمدی منتقل شدند.

خوانچه مهر بار دیگر بر ضرورت توجه جدی به پویش فرهنگی «نه-به- تصادف» و رعایت اصول رانندگی ایمن تأکید وبیان کرد: که هر لحظه غفلت در رانندگی ممکن است مسیری از زندگی را تغییر دهد؛ پس بیاییم با رفتار مسئولانه در حین رانندگی، ایمنی را از یک شعار به یک رفتار روزمره تبدیل کنیم، همچنین از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین رانندگی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

