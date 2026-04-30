۱۱ نفر مصدوم و ۱ نفر فوتی در دو حادثه در جزیره قشم و بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر در تشریح این دو حادثه اظهار کرد: در حادثه اول مقارن ساعت ۲۳:۲۷ دقیقه ۹ اردیبهشت طی اعلام واژگونی یک‌دستگاه خودرو سواری پژو پارس درجزیره قشم، روبروی دانشگاه پیام نور، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهری ۱ و ۲ قشم به محل فوریت اعزام و پس از حضور کارشناسان و بررسی محل فوریت، ۱٠ مصدوم حادثه، پس از رهاسازی، فیکس اندام‌ها و دریافت خدمات درمانی اولیه، جهت بررسی بیشتر و انجام خدمات تخصصی تر به بیمارستان پیامبر اعظم قشم اعزام شدند.

وی افزود: در حادثه دوم ساعت ۴:۴۴ دقیقه بامداد ۱٠ اردیبهشت ماه جاری طی اعلام حادثه برخورد مابین یک‌دستگاه موتورسیکلت و خودرو سواری پژو پارس در محور بندرعباس به تل سیاه بسمت میدان سایت،۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های جاده‌ای تازیان و شهری اسلام آباد بندرعباس، به محل فوریت اعزام شدند.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل فوریت و بررسی اولیه صحنه، این حادثه ۲ مصدوم داشت،که یک نفر به علت شدت جراحات وارده قبل از رسیدن اورژانس فوت و یک نفر مصدوم دیگر پس از فیکس اندامها و سر و گرون و دریافت خدمات اولیه در صحنه، جهت بررسی بیشتر به بیمارستان شهید محمدی اعزام شد.

خوانچه مهر با توجه به وقوع حوادث ترافیکی اخیر با مصدومین بالا، بار دیگر بر جدی گرفتن اصول رانندگی ایمن تاکید و افزود: در بروز حوادث ترافیکی سه عامل خطای انسانی، جاده و خودرو دخیل هستند، که در این میان میزان خطای انسانی سهم بیشتری دارد و از رانندگان بار دیگر درخواست کرد در هنگام رانندگی با حس مسولیت پذیری بیشتر و رعایت قوانین و ضوابط رانندگی(عدم رانندگی با خستگی، عدم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی،رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی استاندارد،بستن کمربند ایمنی)، گامی بزرگ در جهت کاهش تصادفات و همچنین عوارضی که تا مدتها پس از این حوادث، مصدومین با آن درگیر بوده و حتی در خیلی از موارد صدماتی که جبران ناپذیر خداهند بود، برداشته و شاهد سفرهای امن و بی خطر برای هموطنان عزیز باشیم.