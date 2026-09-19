تاکید فرماندار گناوه بر ضرورت آمادگی کامل در بازگشایی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان بر ضرورت پیگیری و اجرای مصوبات اتخاذ شده ، رفع نواقص فنی پروژه تقاطع غیرهمسطح و همکاری و همراهی ادارات مرتبط با آموزش و پرورش جهت بازگشایی مدارس شد.
فرماندار گناوه بازگشایی مدارس را فصلی امیدآفرین برای جامعه دانست و افزود: تمهیدات و برنامه ریزی هایی که آموزش و پرورش برای بازگشایی و حضور دانش آموزان در مدارس پیش بینی کرده با همکاری ادارات و نهادهای مرتبط ، به نحو شایسته و مطلوب عملیاتی شود.
وی گفت: حمایت از دانشآموزان بی بضاعت، ساماندهی سرویس مدارس، ایجاد پارک آموزش ترافیک، کنترل و روان سازی ترافیک در زمان قطعی برق و بهرهگیری از پنل خورشیدی در چهارراه، از مهمترین اولویتها در آستانه سال تحصیلی جدید عنوان کرد.
ایرادات فنی تقاطع غیرهمسطح رفع شود
رییس شورای ترافیک شهرستان گناوه در ادامه افزود: باتوجه به اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح بهره برداری شده ، دارای ایرادات و نواقص فنی است ، اداره راه و شهرسازی نسبت به پیگیری در رفع آنها در اسرع وقت اقدام کند.
وی بیان کرد: نقاط حادثهخیز این پروژه اصلاح و ایمنی ترافیکی محور بهطور کامل تأمین شود.
فرماندار گناوه تصریح کرد: تمامی دستگاههای متولی عضو شورای ترافیک موظفند مصوبات آن را که متمرکز بر حفظ جان و مال مردم است، با جدیت و تاحصول نتیجه پیگیری کنند.
اقدامات پیشگیرانه در نقاط حادثه خیز پیش از آغاز فصل بارندگی
فرماندار گناوه با اشاره به پیشبینی ورود سامانه های بارشی فراتر از نرمال در فصل پاییز، بر برنامه ریزی پیشگیرانه دستگاههای مربوطه برای کاهش خطرات و جلوگیری از خسارات احتمالی در محورهای درون و برون شهری و زیرساختها تاکید کرد.
وی ادامه داد: لایروبی کانالهای دفع آب های سطحی خیابان ها، مسیلها، رودخانهها و هرس درختان حداکثر تا قبل از بارندگی به پایان برسد.
فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: مسیر عبور روان آب ها در محدوده راههای مواصلاتی که بر اثر ساخت و سازهای غیرمجاز مشکل ساز و دچار آبکرفتگی خواهد شد، رفع مسدودیت شود.
وی همچنین از شهرداری گناوه خواست ۶ نقطه حادثهخیز درونشهری اعلامشده از سوی راهور را رفع خطر کرده و نسبت به استانداردسازی سرعتکاهها اقدام کند.
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