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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۷۹۵ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۷۹۵ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۷۹۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۸۶۹ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۶ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده و ۷۱ فلسطینی نیز زخمی شده‌اند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۳۸۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۷۵۷ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۱ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از آغاز حملات تاکنون به ۷۳ هزار و ۷۹۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۸۶۹ نفر رسیده است.

از سوی دیگر در پی ریزش فاجعه‌بار یک مجتمع مسکونی ۶ طبقه آسیب‌دیده از حملات قبلی در جنوب غرب شهر غزه، ۲۱ نفر از جمله ۸ کودک به شهادت رسیده و ۱۴ نفر نیز زخمی شدند. عملیات جستجوی زیرآوارماندگان ساختمان فرو ریخته در غزه ادامه دارد.

کد مطلب 6949304

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