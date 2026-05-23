به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله حبیب‌زاده در نشست اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با حضور فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی برگزار شده بود از وضعیت آزادراه تبریز - زنجان و برخی محورهای شمال‌غرب انتقاد کرد و رسیدگی فوری را خواستار شد.

فرزانه صادق مالواجرد در این نشست از تشکیل کمیته مشترک ویژه میان وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون اصل ۹۰ در حوزه مسکن و بازسازی خبر داد و اعلام کرد برنامه‌ریزی برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در ۳۹۰ شهر و روستا در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه، عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت آزادراه تبریز ـ زنجان و برخی محورهای مواصلاتی شمال‌غرب کشور، خواستار رسیدگی فوری وزارت راه و شهرسازی به مشکلات این مسیرها شد.

وی با اشاره به نارضایتی مردم و رانندگان گفت: آزادراه تبریز ـ زنجان یکی از مهم‌ترین شریان‌های ارتباطی شمال‌غرب کشور است اما وضعیت فعلی آن قابل قبول نیست.