به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی روز شنبه در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان تهران، گفت: ما درصددیم سقف بودجه اشتغال و ازدواج جوانان را برای سال آینده بالاتر ببریم. دولت و مجلس نیز همواره روی این مسئله اتفاق نظر دارند. در این بین اما ازدواج از اهمیت بیشتری برایمان برخوردار است. ما باید تسهیلاتی ایجاد کنیم که جوانان کمتر در صف انتظار باشند تا متعاقب آن متقاضی ازدواج نیز بیشتر از این‌ها باشد.

او همچنین تأکید کرد: وزارت ورزش و جوانان در تلاش است دوره بازپرداخت وام‌های ازدواج را طولانی‌تر کند.

به گفته او، بخشی از جوانان متقاضی وام ازدواج توان پرداخت اقساط را ندارند و طولانی‌تر شدن این دوره می‌تواند انگیزه بیشتری برای ازدواج ایجاد کند.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر جایگاه ویژه تهران گفت: تهران به عنوان پایتخت کشور باید متفاوت‌تر از سایر استان‌ها دیده شود.

او افزود: اهتمام به حوزه جوانان تنها وظیفه وزارت ورزش و جوانان نیست و همه دستگاه‌های دولتی در این زمینه مسئول‌اند.

به گفته دنیامالی، ۱۶ تا ۱۷ دستگاه دولتی در حوزه جوانان مأموریت دارند و باید با یکدیگر هماهنگ باشند.

او از مسئولان استانی خواست آمار حوزه‌های جمعیت، ازدواج، طلاق و اشتغال جوانان را دقیق و موشکافانه احصا کنند، زیرا به گفته او تصمیم‌های مهم بر پایه همین شاخص‌ها گرفته می‌شود.

دنیامالی همچنین پیشنهاد کرد، از ظرفیت شبکه تلویزیونی تهران برای تسریع امور جوانان بیشتر استفاده شود.

تغییر کاربری اراضی ورزشی استان تهران برای تأمین مسکن جوانان از دیگر محورهای مورد اشاره وزیر بود، او گفت: وزارت ورزش و جوانان در حوزه مسکن این آمادگی را دارد که هر کدام از اراضی استان تهران که استفاده ورزشی از آن نمی‌شود و کارکردی ندارد، تغییر کاربری بدهد و در اختیار مسکن و شهرسازی جوانان بگذارد.

به گفته او، تهران با مشکل زمین روبه‌روست و امیدوار است پیگیری همکاران استانی به اقدامات مؤثر منجر شود.

دنیامالی در پایان به تصویب طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور در شورای عالی آمایش کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه مکلف به اجرای این طرح بوده است.

او خواستار آن شد که استان تهران در این طرح به عنوان استان اول دیده شود تا چراغ راه ورزش کشور باشد.

به گفته او، هر استان باید متناسب با نیاز خود در حوزه جوانان برنامه داشته باشد، زیرا نیاز استان‌ها متفاوت است و تهران نیز از جهات مختلف برای کشور خاص است.