لایروبی مسیل طبیعی «خرسدر» در پلدختر

اکبر مهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات ساماندهی مسیل طبیعی روستای «خرسدر» با اجرای لایروبی و آزادسازی بستر از تصرفات غیرمجاز آغاز شده است.

وی افزود: این اقدامات علاوه بر پاسخ به مطالبات مردم، نقش مهمی در پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب و حفاظت از زیرساخت‌های روستا خواهد داشت.

پاسخ به مطالبه اهالی و اجرای مصوبات مدیریت بحران

رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر با اشاره به مطالبات اهالی روستای خرسدر، گفت: در پی مراجعات و مکاتبات متعدد اهالی این روستا با استانداری، فرمانداری و شرکت آب منطقه‌ای لرستان و همچنین در اجرای مصوبات مدیریت بحران شهرستان و شورای پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، عملیات لایروبی مسیل طبیعی روستا از روز شنبه ۲۸ شهریورماه آغاز شده است.

مهری ادامه داد: این عملیات با استفاده از بیل زنجیری شرکت پیمانکاری «سیباسازان خرم» و در قالب قرارداد شرکت آب منطقه‌ای لرستان در حال اجراست.

لایروبی ۵۰۰ متر از مسیل «خرسدر»

وی با اشاره به مشخصات محدوده اجرای طرح، عنوان کرد: عملیات لایروبی و ساماندهی مسیل در محدوده‌ای به طول ۵۰۰ متر و عرض ۱۰ متر در حال انجام است و طبق برنامه تا پایان روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه به پایان خواهد رسید.

افزایش ظرفیت عبور سیلاب با اصلاح بستر مسیل

رئیس اداره منابع آب پلدختر هدف از اجرای این طرح را بازگشایی مسیر جریان آب، تثبیت و اصلاح بستر و حریم مسیل، تأمین عبور ایمن سیلاب و کاهش خطرات ناشی از بارندگی‌های شدید عنوان کرد.

مهری افزود: اجرای این عملیات ظرفیت انتقال روان‌آب‌ها را افزایش داده و ایمنی ساکنان روستا را در برابر سیلاب ارتقا می‌دهد.

رفع تصرف از ۷۰۰ مترمربع بستر مسیل

وی همچنین با اشاره به برخورد قانونی با متصرفان بستر مسیل، یادآور شد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی به تاریخ ۱۴ شهریورماه، حدود ۷۰۰ مترمربع از تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز واقع در بستر مسیل طبیعی خرسدر قلع‌وقمع و آزادسازی شد.

رئیس اداره منابع آب پلدختر خاطرنشان کرد: با آزادسازی این محدوده، بستر طبیعی رودخانه به وضعیت پیشین بازگشت و ظرفیت عبور حجمی سیلاب به شکل محسوسی افزایش یافت.

بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های طبیعی مشمول انفال است

مهری بر ضرورت رعایت قوانین مربوط به منابع آب تأکید کرد و گفت: مطابق قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه اجرایی آن، بستر رودخانه‌ها، مسیل‌های طبیعی و سایر مجاری آبی از مصادیق انفال محسوب می‌شوند و حفاظت، لایروبی، بهره‌برداری و صیانت از این عرصه‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، هرگونه تصرف یا ساخت‌وساز در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌های طبیعی خلاف قانون بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.