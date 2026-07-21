۲ تن مواد لبنی فاسد در شهرستان سلسله معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلسله اعلام کرد: در پی بازرسیهای مستمر بازرسان سلامت محیط، دو تن مواد لبنی فاسد و غیرقابل مصرف شناسایی، جمعآوری و با دستور مقام قضایی معدوم شد.
بر اساس این گزارش، عملیات معدومسازی این محموله با همکاری پاسگاه انتظامی کاکارضا به فرماندهی سروان قلیپور، هماهنگی شهرداری و در محل سایت دفن پسماند شهرستان انجام شد.
شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلسله با تأکید بر تداوم نظارتهای بهداشتی، اعلام کرد: بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، اقلام آرایشی و بهداشتی بهصورت مستمر و در قالب گشتهای مشترک با سایر دستگاههای اجرایی ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق ضوابط قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.
در این اطلاعیه همچنین از شهروندان خواسته شده است هنگام خرید مواد غذایی، به تاریخ تولید، تاریخ انقضا، کیفیت محصولات و اعتبار مراکز عرضهکننده توجه ویژه داشته باشند تا از بروز مخاطرات احتمالی برای سلامت عمومی جلوگیری شود.
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