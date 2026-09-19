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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

کشف ۱۴ قبضه سلاح در مرزهای سیستان و بلوچستان

کشف ۱۴ قبضه سلاح در مرزهای سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف ۱۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری و یک قبضه نارنجک دستی در جریان رصد و پایش نوار مرزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد رفیعی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزبانان پس از رصد و پایش دقیق نوار مرزی، قاچاقچیانی را که قصد انتقال محموله سلاح را داشتند شناسایی کردند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: قاچاقچیان پس از مشاهده مأموران و در مواجهه با مرزبانان، با رها کردن محموله از محل متواری شدند.

وی تصریح کرد: در این عملیات، ۱۴ قبضه سلاح شامل ۱۱ قبضه کلت، یک قبضه کلاش و ۲ قبضه سلاح شکاری به همراه یک قبضه نارنجک دستی کشف و ضبط شد.

رفیعی خاطرنشان کرد: اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان و رصد مستمر نوار مرزی، زمینه شناسایی و مقابله به‌موقع با عناصر و شبکه‌های قاچاق سلاح را فراهم کرده است.

کد مطلب 6951931

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