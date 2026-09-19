به گزارش خبرنگار، سیدمحمدرضا موالیزاده در نشست بررسی مسائل و ظرفیتهای مجتمع شیلاتی هندیجان که عصر امروز شنبه با حضور غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و حجتالاسلام غلامرضا خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار شد، بر فعالسازی ظرفیتهای موجود، رفع موانع اجرایی و تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و اشتغالزای مجتمع، مشارکت مردم و سرمایهگذاری بخش خصوصی را از مولفههای مهم برای توسعه این طرح دانست و بر فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران تأکید کرد.
استاندار خوزستان همچنین خواستار حمایت وزارت جهاد کشاورزی و همافزایی دستگاههای متولی از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه برای رفع موانع پیشروی این پروژه شد.
در این نشست، ظرفیتهای مجتمع در حوزه پرورش ماهی و میگو، توسعه آبزیپروری، صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی و همچنین موضوع کشت چوب و توسعه عرصههای جنگلی مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در پایان این نشست بر حمایت و عزم جدی دستگاههای متبوع خود برای همکاری در اجرای مجتمع شیلاتی هندیجان و رفع موانع پیشروی این طرح تأکید کردند.
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