به گزارش خبرنگار مهر، امیر کول شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران از کشف مقادیری داروی تاریخگذشته و اقلام دارویی کمیاب در یک انبار غیراستاندارد در جریان بازرسی از داروخانههای این شهرستان خبر داد.
دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به انجام این بازرسیها در راستای صیانت از سلامت عمومی و حقوق عامه اظهار داشت: در این بازدیدها وضعیت نگهداری و عرضه دارو، موجودی اقلام دارویی، نحوه قیمتگذاری و رعایت نرخهای مصوب و همچنین نحوه ارائه خدمات به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه بازرسیها، یک انبار غیراستاندارد شناسایی و مقادیری از اقلام دارویی کمیاب و داروهای تاریخگذشته کشف و ضبط شد که با هماهنگی مراجع ذیربط، اقلام مکشوفه به انبارهای شبکه بهداشت و درمان منتقل شد.
دادیار حقوق عامه دادسرای ایرانشهر ادامه داد: افراد متخلف نیز برای رسیدگی قانونی و اعمال مقررات به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
کول با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات بهداشتی در نگهداری و عرضه دارو، گفت: استاندارد بودن شرایط نگهداری دارو، کنترل موجودی و جلوگیری از عرضه اقلام خارج از ضوابط از موضوعات مهم در صیانت از حقوق عامه است و این موارد بهویژه با توجه به شرایط آبوهوایی منطقه باید با جدیت رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر مراکز عرضه دارو بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و با تخلفاتی از جمله نگهداری غیراستاندارد، عرضه داروهای تاریخگذشته، گرانفروشی و توزیع خارج از ضوابط، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
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