به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر عصر شنبه در نشست پروژه مهر آموزش و پرورش استان با حضور جمعی از مسئولان و مدیران اظهار کرد: هدف از اجرای برنامه‌های پروژه مهر، ایجاد هماهنگی و مشارکت میان همه ارکان تعلیم و تربیت و فراهم‌کردن زمینه آغاز سالی پویا و بانشاط برای دانش‌آموزان است و در این مسیر، ظرفیت‌های مختلف آموزش و پرورش استان به کار گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به جایگاه مدیران مدارس افزود: مدیران مدارس به عنوان راهبران آموزشی و تربیتی، نقش مؤثری در ایجاد انگیزه، امیدآفرینی و تقویت نشاط در محیط مدرسه دارند و حضور فعال و برنامه‌ریزی دقیق آنان می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فضایی مطلوب برای فعالیت‌های آموزشی و تربیتی باشد.

وی همچنین بر اهمیت آماده‌سازی مدارس برای حضور دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: مجموعه آموزش و پرورش استان با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه مسئولانه، زمینه حضور دانش‌آموزان در محیط‌هایی ایمن، شاد، استاندارد و آماده را فراهم می‌کند تا آنان در نخستین روز سال تحصیلی، مدرسه را به عنوان محیطی پویا، بانشاط، صمیمی و پذیرا تجربه کنند.

در این نشست، روند برنامه‌ریزی و هماهنگی برای استقبال از دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت‌های ستادی، اجرایی و مدیریتی آموزش و پرورش استان برای رقم‌زدن شروعی سرشار از شور، امید، نشاط و انگیزه تأکید شد.

نشست پروژه مهر آموزش و پرورش استان بوشهر با هدف هماهنگی بیشتر بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی برای استقبال شایسته از دانش‌آموزان برگزار شد تا مدارس استان با آمادگی مناسب، فضای مطلوبی را برای آغاز فعالیت‌های آموزشی و تربیتی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ فراهم کنند.