دستگیری ۲ اوباش هنجارشکن در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور دو نفر از اراذل و اوباش در یکی از مناطق شهر و ایجاد رعب و وحشت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده، این افراد اقدام به تخریب شیشه برخی منازل و حمله به شهروندان با سلاح سرد کرده بودند که مأموران انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع و برخورد با افراد هنجارشکن وارد عمل شدند.

دستگیری ۲ فرد هنجارشکن در بروجرد

فرمانده انتظامی بروجرد ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۲ بروجرد بلافاصله در محل حاضر شده و پس از انجام اقدامات لازم، دو فرد هنجارشکن را شناسایی کردند.

سرهنگ مهدوی‌کیا تصریح کرد: مأموران انتظامی این دو نفر را در محل با اقتدار زمین‌گیر و دستگیر کردند.

کشف سلاح سرد از متهمان

وی با اشاره به ادامه عملیات مأموران انتظامی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، سلاح سرد مورد استفاده در اقدامات مجرمانه نیز از متهمان کشف شد.

برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی

فرمانده انتظامی بروجرد در پایان با تأکید بر برخورد قانونی پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی اظهار داشت: پلیس بروجرد با افرادی که آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.