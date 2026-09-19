به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری تشدید مبارزه با زمین‌خواری و در پی کسب اخبار و اطلاعات واصله از منابع خبری مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی دولتی در شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه و انجام تحقیقات میدانی مشخص کردند فردی اقدام به تصرف و پی‌کنی حدود ۱۰۰ مترمربع از اراضی دولتی واقع در یکی از مناطق شهرستان خرم‌آباد کرده است.

شناسایی اراضی دولتی و مستندات مالکیت

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان ادامه داد: با هماهنگی یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان و انجام اقدامات قانونی، مدارک و مستندات مربوط به مالکیت دولتی زمین جمع‌آوری و بررسی شد.

سرهنگ سپهوند بیان کرد: در جریان بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد اراضی مذکور جزو اراضی دولتی بوده و تصرف آن بدون مجوز قانونی صورت گرفته است.

تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی

وی تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی متهم، اقدامات قضایی لازم انجام و پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان خاطرنشان کرد: با دستور مقام قضایی، از ادامه عملیات پی‌کنی و هرگونه ساخت‌وساز در این زمین جلوگیری و رفع تصرف از اراضی دولتی انجام شد.

تأکید پلیس بر مقابله با زمین‌خواری

سرهنگ سپهوند در پایان با تأکید بر استمرار برخورد با پدیده زمین‌خواری اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان با جدیت با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی دولتی و ملی برخورد کرده و از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از بیت‌المال و حقوق عمومی استفاده خواهد کرد.