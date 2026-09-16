زلنسکی: روسیه دو بار تلاش کرد هواپیمای من را هدف قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت هنگام دو سفر اخیرش از طریق کیشیناو پهپادهایی وارد حریم هوایی مولداوی شدند و در یکی از موارد، هواپیمای او هنگام برخاستن به مقصد اسلو «تقریباً» هدف قرار گرفته است.

نخست‌وزیر نروژ نیز ۹ سپتامبر گفته بود هواپیمای زلنسکی هنگام برخاستن از مولداوی نزدیک بود با یک پهپاد برخورد کند. مقام‌های مولداوی اعلام کردند پس از ورود یک پهپاد، حریم هوایی کشور برای مدتی بسته و چند پرواز با تأخیر مواجه شد. این پهپاد در نهایت حدود ۱۶۰ کیلومتری فرودگاه کیشیناو سقوط کرد.

زلنسکی همچنین گفت یک یا دو پهپاد چند روز بعد، هنگام بازگشت او به اوکراین، بار دیگر وارد حریم هوایی مولداوی شدند؛ حادثه‌ای که به گفته سی‌بی‌اس نیوز پیش‌تر گزارش نشده بود.