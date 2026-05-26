۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

مکان‌یابی «روستا بازار» در ۲ نقطه گرمسار نهایی شد

گرمسار- فرماندار گرمسار از نهایی شدن مکان یابی «روستا بازار» در دو نقطه از شهرستان خبر داد و گفت: هدف این بازارها حمایت از تولید و مصرف کنندگان در شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرمسار به ایجاد «روستا بازار» تاکید کرد و بیان کرد: هدف این بازارها ارائه مستقیم کالاهای اساسی و حمایت از مشاغل خانگی است.

وی از نهایی شدن مکان یابی راه اندازی «روستا بازار» در دو نقطه شهرستان خبر داد و افزود: این مراکز به زودی افتتاح می شود.

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه در این بازارها تولید کنندگان روستایی محصولات خود را با اطمینان عرضه می کنند، توضیح داد: دسترسی مستقیم و ارزان تر کالا دیگر رویکرد مهم این بازار ها است.

همتی با تاکید به حمایت از تولید و مصرف کنندگان در این روستا بازارها، تصریح کرد: بازرسان و مدیران بر وضعیت بازار و قیمت ها به صورت ساعت به ساعت و روزانه اشراف کامل دارند.

وی افزود: از بازاریان، اصناف و واحدهای صنعتی درخواست داریم تا نسبت به ثبت موجودی کالای خود در سامانه انبارها اقدام کنند در غیر این صورت مشمول قاچاق و احتکار می شود.

کد مطلب 6842083

