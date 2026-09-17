به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» به مناسبت دویستمین شب ایستادگی و مقاومت و حضور مقتدرانه ملت ایران در میادین و فرارسیدن هفته دفاع مقدس، در تهران برگزار می‌شود؛ این برنامه از ساعت ۸ صبح فردا با حضور اقشار مختلف مردم آغاز خواهد شد و رژه حماسی نیروهای «جان فدا» از میدان امام حسین(ع) و تقاطع بزرگراه نواب به سمت میدان انقلاب، از بخش‌های اصلی آن خواهد بود.

سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ در نشستی خبری به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات این رزمایش و اجتماع بزرگ پرداخت و با تاکید بر اینکه این رزمایش فقط مربوط به نیروهای جان فدا و نیروهای بسیجی جان فدای سازماندهی شده نیست بلکه اجتماع بزرگ آحاد ملت ایران در پایتخت است، اعلام کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و جشن دویستمین شب ایستادگی و مقاومت و حضور مقتدرانه ملت ایران در میادین، همه مردم در اجتماع با سلاح پرچم و شعار مقاومت و ایستادگی حضور پیدا می‌کنند.

به گفته فرمانده سپاه تهران بزرگ، این رویداد از ساعت ۸ صبح آغاز و رژه حماسی نیروهای جان فدا از میدان امام حسین(ع) و تقاطع بزرگ‌راه نواب به سمت میدان انقلاب برگزار می‌شود.