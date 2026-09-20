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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۴۶

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان کار ووشوکار ۲۰ ساله ایران در بخش تالو

پایان کار ووشوکار ۲۰ ساله ایران در بخش تالو

ابوالفضل قره باغی ووشوکار ۲۰ ساله ایران در بخش تالو بازی‌های آسیایی به کار خود در این بازی‌ها پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های ووشو بازی های آسیایی از امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) در سالن هنرهای رزمی استان آیچی آغاز شد.

ابوالفضل قره باغی نماینده ۲۰ ساله ووشو ایران بخش تالو و در فرم چانگ چوان که نمایندگان ۲۱ کشور حضور داشتنند، صاحب امتیاز ۹،۵۹۳ شد و اینگونه به کار خود خاتمه داد.

در این فرم دو نماینده از ماکائو اول و دوم و نماینده ای از کشور اندونزی سوم شدند.

مسابقات ووشو بازی های آسیایی امروز در ۳ فرم تالو زنان و مردان و ۴ وزن ساندا زنان و مردان برگزار می شود که نماینده تالو کشورمان به کار خود خاتمه داد، اما سه نماینده ساندا کشورمان عصر امروز ساعت ۱۸ بوقت محلی به مصاف حریفان می روند.

در مسابقات بعد از ظهر در وزن‌منهای ۵۲ کیلوگرم بانوان سوگند سینکایی با آپارنا از هند، عرفان محرمی در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم مردان با چونگ یات لام از قرقیزستان و سهیل موسوی در وزن منهای ۷۵ کیلو گرم با بالیان ویکرانت از هند مصاف می دهند.

کد مطلب 6952126

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