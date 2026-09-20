تاثیر جراحی کاهش وزن بر بهبود قدرت باروری زنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که به نظر می‌رسد جراحی چاقی (باریاتریک) باعث بهبود نظم چرخه عادت ماهانه و کاهش نوسانات هورمونی مؤثر بر باروری می‌شود.

«کاترین هارت»، محقق و دانشیار تغذیه و رژیم‌درمانی در دانشگاه سوری انگلستان، در یک بیانیه خبری گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که جراحی چاقی تأثیر مثبتی بر سلامت باروری زنان مبتلا به چاقی دارد و می‌تواند احتمال تجربه یک بارداری سالم پس از عمل را افزایش دهد.»

در این مطالعه جدید، محققان وضعیت ۸۴ زن مبتلا به چاقی را که تحت جراحی کاهش وزن قرار گرفته بودند، با ۱۸ زن دیگر که این عمل را انجام نداده بودند، مقایسه کردند.

به گفته محققان، زنانی که جراحی شده بودند به‌طور میانگین بیش از ۳۰ کیلوگرم وزن کم کردند و به نظر می‌رسید این کاهش وزن باعث بهبود سلامت باروری آن‌ها شده است.

برای مثال، نتایج مطالعه نشان داد که ۹ نفر از هر ۱۰ زن مبتلا به «سندرم تخمدان پلی‌کیستیک متابولیک-غدد درون‌ریز» (PMOS)، ظرف دو سال پس از جراحی کاهش وزن دیگر علائم این بیماری را نداشتند. (لازم به ذکر است که PMOS نام جدیدی برای همان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک یا PCOS است).

محققان همچنین خاطرنشان کردند زنانی که پیش از این دچار عادت ماهانه های نامنظم بودند، پس از جراحی چرخه‌های منظم‌تری را تجربه کردند.

هارت گفت: «سطح نامنظم هورمون‌ها، عادت ماهانه های نامنظم و عارضه‌هایی مانند تخمدان پلی‌کیستیک تحت تأثیر چاقی قرار دارند. ما مشاهده کردیم که کاهش وزن می‌تواند بدون نیاز به دارو، منجر به بهبود این وضعیت شود.»

بر اساس این مطالعه، در مجموع ۱۷ نفر از زنانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، پس از آن بارداری سالمی را تجربه کردند.

محققان نتیجه گرفتند که این نتایج نشان می‌دهد جراحی کاهش وزن می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای زنان مبتلا به چاقی که قصد بارداری دارند، باشد.

هارت گفت: «ما پیشنهاد می‌کنیم که متخصصان بالینی برای درمان بی‌نظمی‌های چرخه ماهانه و مشکلات باروری، مداخلات پزشکی برای رفع چاقی را مد نظر قرار دهند.»